Un mort et 2 blessés: le parquet confirme une rivalité entre bandes de jeunes à Bressoux

Le parquet de Liège a confirmé ce samedi matin que l’affrontement survenu ce vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre bandes de jeunes. L’altercation a fait un mort et deux blessés. Plusieurs lignes de bus TEC sont perturbées.

Les faits se sont produits vendredi aux alentours de 17h, avenue de Nancy à Bressoux. Vingt-huit personnes ont été interpellées dans le cadre de ce dossier et sont actuellement auditionnées, a précisé ce samedi le parquet. Ce dernier, un juge d’instruction, un médecin légiste et un expert balistique sont descendus sur place vendredi soir, a-t-il ajouté.

Le parquet précise que des armes lourdes semblent avoir été utilisées mais ne se prononce pas sur l’origine des bandes, kurdes ou tchétchènes, ou leur provenance, Liège ou Verviers, comme avancé par certains médias.

Un bus TEC touché

Un bus des TEC a en outre été touché par un jet de pierre durant l’affrontement. En réaction, plusieurs lignes ont été déviées voire annulées durant le week-end.

«Les TEC n’étaient pas visés mais, par précaution, les lignes 17, 60, 67, 68 et 69 ne passent plus par ce quartier et la ligne 18 est supprimée. Une évaluation de la situation sera faite dimanche soir», a précisé à Belga la porte-parole Carine Zanella.