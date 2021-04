Vers un avant-match tendu à Charleroi

Le feu couve chez les supporters carolos, désemparés par la dégringolade de leur Sporting. Chaque jour, cette semaine, des banderoles ont été déployées sur les grilles devant le stade: «Tous coupables», «Baratin», «Trop tard, comme chaque année», «Honte». Elles trouveront un prolongement plus fort et plus marquant, ce samedi.