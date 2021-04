L’entraîneur de Dortmund ne s’attend pas au retour d’Axel Witsel cette saison. Witsel est sur la touche depuis le 9 janvier en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

Le milieu de terrain de 32 ans, travaille depuis lors à son retour et n’a pas officiellement renoncé à l’Euro, même si les chances qu’il soit en pleine forme pour le tournoi semblent minces. «Avec Axel, les choses se passent très bien. Sa rééducation est en bonne voie, même s’il ne faut plus s’attendre à rien de lui cette saison», a déclaré Terzic. .

Dortmund connaît une saison plutôt décevante et n’est que cinquième de la Bundesliga (46 points), déjà loin derrière l’Eintracht Francfort (53 points), quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Avec Thorgan Hazard monté en cours de rencontre et Thomas Meunier sur le banc, Dortmund a été éliminé cette semaine en quarts de finale de la Ligue des Champions par Manchester City.