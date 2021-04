La Russie va expulser des diplomates américains en réponse aux sanctions

Plusieurs membres de l’administration Biden interdits d’entrer en Russie

La Russie a annoncé vendredi interdire d’entrer dans le pays les ministres américains de la Justice, de la Sécurité intérieure, la conseillère en politique intérieure, le patron du FBI et la directrice du renseignement.Outre Merrick Garland, Alejandro Mayorkas, Susan Rice, Christopher Wray et Avril Haines, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé aussi interdire le chef du bureau des prisons Michael Carjaval, l’ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, et l’ex-chef de la CIA Robert Wolsey.