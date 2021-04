GP d’Emilie-Romagne: un problème de transmission à l’origine des essais écourtés de Max Verstappen

Max Verstappen a dû mettre fin prématurément à la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1 vendredi après-midi en raison d’un problème d’arbre de transmission.

Le pilote Red Bull a été contraint d’abandonner sa voiture après seulement cinq tours sur le circuit d’Imola, en Italie, et n’a pas pu reprendre les essais par la suite.

«J’ai eu un problème avec l’arbre de transmission, donc nous avons dû nous arrêter lors de la deuxième séance d’essais», a déclaré Verstappen. «La voiture était bonne lors de la première séance d’essais, mais il est difficile de dire comment se serait déroulée la deuxième séance d’essais. Nous pouvons encore analyser les données et voir ce que nous pouvons faire de mieux pour demain en termes d’équilibre de la voiture.»

Verstappen aurait aimé faire plus de tours lors de la deuxième séance d’essais, mais n’appelle pas non plus cela «la fin du monde». Nous savons ce que nous devons faire demain. Nous devons nous concentrer et tirer le meilleur parti de cette situation».

Le Néerlandais avait réalisé la pole position lors du premier week-end à Bahreïn. Il avait terminé la course en 2e position derrière le Britannique Lewis Hamilton.