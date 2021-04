Les agents de joueurs ont moins gagné d’argent cette saison en Belgique

Tous les clubs de football professionnels belges ont payé ensemble 38,4 millions d’euros à des agents pour le transfert de joueurs cette saison.

C’est ce qui ressort d’un rapport que l’Union belge de football (URBSFA rendu public cette semaine. C’est presque 8 millions d’euros de moins que ce qui a été payé la saison précédente. Le RSC Anderlecht reste en tête du peloton avec un montant total de commissions aux intermédiaires de 7,3 millions d’euros.

L’URBSFA publie un rapport annuel sur les transferts qui comprend les deux mercatos de la saison. L’analyse concerne la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Une première conclusion frappante: les frais de transfert - tant entrants que sortants - font un grand plongeon par rapport à la saison dernière. Tous les clubs professionnels ont payé 123,3 millions d’euros pour les joueurs (13 millions d’euros en 1B, 110,3 millions d’euros en 1A). D’autre part, 175,8 millions d’euros d’indemnités de transfert ont été perçus, dont 174,3 millions d’euros en 1A qui a fait un bénéfice de 64 millions. La 1B n’a donc perçu qu’un million et demi d’euros (pour 13 dépensés).

Un an plus tôt, les 24 clubs professionnels avaient dépensé 196 millions d’euros pour attirer de nouveaux joueurs. En 2019-2020, les clubs avaient perçu 309 millions d’euros grâce aux transferts. De ce montant, il reste un peu plus de la moitié (175,8 millions d’euros). Si l’on en déduit les commissions de courtage, il reste environ 138 millions d’euros.

Les courtiers et agents de notre pays ont gagné environ 38,4 millions d’euros au cours de la saison 2020-2021. Cela représente près de 8 millions d’euros de moins que douze mois auparavant, soit une baisse de 17%. Le club qui, comme l’année dernière, a le plus dépensé auprès des intermédiaires est le RSC Anderlecht. Le club mauve et blanc leur a cédé 7,3 millions d’euros. Derrière eux, on trouve le Club de Bruges (5,2) La Gantoise (4,4), Genk (3,7), le Standard (2,2), l’Antwerp (2,1), Zulte Waregem (1,4), Saint-Trond (1,3), Malines et Eupen (1,2), Charleroi et OHL (1,1), Ostende et Cercle Bruges (1), Beerschot (700.000), Waasland-Beveren et Mouscron (600.000) et Courtrai (500.000). En 1B, Lommel tient le record (643.000).

Le rapport montre également que Mogi Bayat - malgré l’enquête menée dans le cadre de l’opération Mains propres - reste le principal agent et intermédiaire de notre pays. Sa société Creative & Management Group a participé à 55 transactions dans notre pays - par exemple celles de Jonathan David (à Lille) ou de Krépin Diatta (à Monaco).