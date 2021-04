CHARLEROI | Belhocine: «Ce dernier match contre Eupen est un devoir d’hommes»

Karim Belhocine fera-t-il tourner son effectif ce samedi (18h30) à l’occasion de la 34e dernière journée de championnat, sans enjeu, face à Eupen? Élément de réponse.

Deux points séparent Charleroi (12e, 42 points) et Eupen (13e, 40 points), deux équipes qui ne peuvent plus atteindre les play-off. Leur saison sera terminée ce samedi soir au terme d’un dernier match de phase classique sans enjeu.

Karim Belhocine ne partage pas cet avis. «Moi, je trouve qu’il y a de l’enjeu, insiste l’entraîneur carolo. Deux places au classement, c’est important pour le club, pour les droits TV, pour le calcul du G5… Quand on n’a pas toujours été à la hauteur durant une saison, comme cela a été notre cas, c’est important de pouvoir bien terminer. Et d’essayer de rendre au club et aux supporters ce qu’ils nous ont donné».

Des supporters qui n’ont pas été tendres ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux.

«Je comprends qu’ils soient très déçus, reprend Belhocine. On sortait d’une très bonne saison et on a bien entamé celle-ci avant le grand écart. Les résultats, ajoutés à la situation sanitaire, cela ajoute de la déception. D’autant plus qu’ils étaient privés de stade. Ce dernier match, c’est un devoir. Un devoir de footballeur, mais aussi d’hommes.»

Van Cleemput suspendu, Penneteau titulaire

Au niveau de la sélection, on sait déjà que Willems, Malungu, Nkuba, Morioka et Benavente sont indisponibles car blessés.

Van Cleemput est quant à lui suspendu et position au Covid.

Bahadir est également blessé (genou) depuis cette semaine.

Belhocine fera-t-il tourner son effectif? «On verra ce samedi. Je peux juste vous dire que Penneteau sera titulaire. Il le mérite». L’entraîneur franco-algérien devra trouver l’équilibre entre les titulaires habituels et certains joueurs qui recherchent (et méritent) du temps de jeu.