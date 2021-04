L’évolution des cas de coronavirus dans votre commune, un afflux de touristes à Nismes, les coups de cœur musicaux de la semaine… voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 16 avril.

1. INFOGRAPHIES | L’évolution des cas de coronavirus dans votre commune depuis janvier

Le coronavirus n’a pas frappé partout avec la même intensité depuis le début de l’année. Les infections détectées ont grimpé de 6 à 97% selon les localités.

2. Fabrice Murgia (directeur du Théâtre National): «Il n’y a plus de croyance dans la politique»

Au lendemain d’un Comité de concertation faible en annonce pour le secteur de la culture, les responsables naviguent entre lassitude et colère. Les réactions de Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National, et de Vincent Thirion, directeur de Central.

3. Le tourisme sur l’Eau Noire bat son plein à Nismes

Est-ce le confinement qui a provoqué cet afflux de touristes à Nismes? Avec ou sans rayons de soleil, lors des congés ou des week-ends, Nismes est envahi par des camping-cars, des voitures venues de partout et surtout du Nord du pays. En descendent des touristes avides de beautés naturelles et de promenades vivifiantes. Nismes offre tout cela, avec en sus une attraction qui n’a rien à envier aux lacs de l’Eau d’Heure, les fameuses barques sur l’Eau Noire et son extension dans le parc.

4. Des compliments gratuits ce samedi sur le marché de Herve

Noémie Delhez sera samedi sur le marché de Herve. Elle «offrira» des compliments et récoltera les mots et pensées…

5. Mamylou crée tout ça avec amour

«Les petits trésors, ce sont tout simplement mes petits-enfants. J’en ai 4 et 2 en route, donc cela m’en fait bientôt 6», confie Cécile de Valensart, grand-mère comblée et inspirée par sa famille. Passionnée de couture, elle a récemment lancé sa page Facebook à l’aide de ses trois enfants pour proposer ses créations à un plus large public.

6. CETTE SEMAINE DANS VOS OREILLES | London Grammar grandit, The Offspring revient et on découvre Zoo Baby

Découvrez les coups de cœur de la semaine. Avec les revenants d’ Offspring, l’évolution de London Grammar Et la découverte de Zoo Baby.

7. ANALYSE | En huit mois, Anderlecht a bien changé

Depuis le match aller, ce n’est plus le même Anderlecht qui compte bien valider son ticket pour les PO1 face à Saint-Trond.

8. 450 000 téléspectateurs pour Anderlecht-Bruges: record d’audience pour Eleven

Le Topper de dimanche passé a réuni jusqu’à 450 000 personnes devant leurs écrans: un nouveau record, cette saison, pour le détenteur des droits.

9. Cristophe Diandy (Charleroi): «Je suis prêt à jouer»

Blessé le 3 novembre 2019, Cristophe Diandy a enfin rejoué, samedi dernier. L’éclaircie dans l’orage carolo. Il espère être aligné ce samedi contre Eupen.

10. EN PRATIQUE | Pouvez-vous tondre ce dimanche?

Un week-end sec en perspective. La neige et la pluie de la première semaine de Pâques conjugué au soleil de ces derniers jours ont donné un sérieux coup de boost à votre gazon. Si vous comptez sortir votre tondeuses ce week-end, vérifiez si c’est autorisé dans votre commune.

