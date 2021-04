Mons-Borinage: dès le 19 avril, deux piscines pour 259 000 habitants

Deux ans de travaux à Cuesmes

La piscine de Cuesmes, qui attire en moyenne plus de 40 000 personnes par an, est fermée depuis la mi-mars, elle aussi pour des travaux d’envergure soutenus par le Plan Piscines. Tout le bâtiment sera totalement rénové: enveloppe extérieure, châssis, chaudières… L’objectif est là aussi de réduire la consommation énergétique de l’équipement tout en améliorant son confort et sa sécurité.

Comme à Saint-Ghislain, le calendrier prévoit un chantier s’étalant sur 400 jours ouvrables, ce qui renvoie à une ouverture en janvier 2023 au plus tôt. Le montant des travaux s’élève à 3,225 millions€.