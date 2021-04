Masques, distances et… Land Rover pour les obsèques du prince Philip

Harry et William en ligne mais séparés, pas d’uniformes militaires, invités masqués et un Land Rover conçu par celui dont il portera le cercueil: le palais de Buckingham a révélé ce jeudi le déroulement des obsèques du prince Philip.

Huit jours après que le Duc d’Édimbourg s’est éteint «paisiblement» au château de Windsor à l’âge de 99 ans, les obsèques de l’époux de la reine seront célébrées ce samedi dans l’enceinte du domaine royal situé à l’Ouest de Londres.

De retour pour la première fois sur le sol britannique depuis plus d’un an après sa mise en retrait de la monarchie, le prince Harry, 36 ans, apparaîtra en public aux côtés de son frère aîné William et son père Charles.

Enceinte, son épouse Meghan Markle, dont les accusations de racisme au sein de la famille royale lors d’une interview événement diffusée le 7 mars ont créé une onde de choc considérable, est restée aux États-Unis sur les conseils de son médecin.

Si la réunion de Harry et William, dont les relations sont notoirement distendues, a alimenté chez les observateurs royaux l’espoir d’un réchauffement des relations entre les deux frères à l’occasion des funérailles de leur grand-père, le déroulement dévoilé jeudi par Buckingham apparaît lourd de sens.

Harry et William séparés

Les deux fils du prince Charles et de Lady Di marcheront sur la même ligne pour suivre le cercueil du duc d’Édimbourg. Mais leur cousin Peter Phillips prendra place entre eux, contrastant avec les images des deux frères suivant le cercueil de leur mère Diana en 1997.

Et lorsque le cercueil entrera dans la chapelle Saint-George au château Windsor, William, 38 ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône, entrera avant son frère. Les membres de la famille royale y arriveront par paires.

Malgré la connotation militaire de la cérémonie, les membres de la famille royale seront en tenue civile. Cela permet d’éviter de trancher sur la délicate question du droit pour les princes Harry et Andrew, tous deux en retrait de la monarchie mais attachés à leurs liens avec l’armée de porter l’uniforme militaire.

Ce choix permettra d’éviter de mettre l’accent sur le fait que son petit-fils le prince Harry, ex-capitaine, a récemment perdu ses titres militaires honorifiques après sa décision de ne plus être un membre actif de la famille royale.

Un malaise aussi avec le prince Andrew

Malgré deux missions en Afghanistan, le prince n’a désormais le droit de porter ses médailles de service que sur un costume civil.

Eviter les uniformes permet aussi d’éviter un certain malaise du côté du prince Andrew, second fils de la reine et ancien pilote d’hélicoptère au sein de la Royal Navy.

Le prince, qui a participé à la guerre des Malouines en 1982, a été contraint de se mettre en retrait de la famille royale fin 2019, en raison de son amitié avec le défunt financier Jeffrey Epstein, poursuivi pour trafic de mineures avant de se suicider en prison.

Appartenant toujours à la Navy, Andrew devait recevoir pour son 60e anniversaire le grade honorifique d’amiral, mais l’attribution de ce titre a pour l’instant été suspendue.

Sans s’étendre sur la question, le palais de Buckingham a confirmé que les hommes de la famille royale porteront costumes «morning coats» et avec leurs médailles, et que les femmes seront en robe «day dresses».

En revanche, les trente personnes autorisées à être présentes à l’office religieux, en vertu des règles contre le coronavirus en vigueur, porteront toutes un masque.

Et pour ce dernier voyage, le cercueil du prince Philip sera transporté à bord d’un 4X4 Land Rover dédié, véhicule qu’il a lui-même contribué à concevoir pendant plus de seize ans.