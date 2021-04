Beñat San José: «L'AS Eupen m’a proposé de prolonger, mais on doit encore discuter»

L’entraîneur d’Eupen l’a annoncé ce vendredi: le club lui propose de rempiler et de continuer le travail entamé.

Beñat San José, dont le contrat au Kehrweg se termine en juin prochain, a rencontré les dirigeants d’Eupen et d’Aspire cette semaine.

Le futur du coach basque des Pandas était au cœur des discussions.

«Les dirigeants sont satisfaits de mon travail et m’ont proposé de prolonger. Je leur suis très reconnaissant» a expliqué Beñat San José ce vendredi matin, lors de la conférence de presse d’avant-match (Eupen rend visite à Charleroi ce samedi 18h en clôture de la phase classique).

«Mais on doit aller plus loin dans les discussions. Je dois en savoir plus sur les intentions du club. Je veux travailler avec une certaine continuité. Donc on va continuer à échanger à ce sujet. Il n’y aura pas de décision avant la semaine prochaine» conclut le coach eupenois qui se verrait bien prolonger de deux ans au Kehrweg.

+ Bientôt plus d’infos sur www.lavenir.net/aseupen