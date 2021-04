Mauricio Pochettino (PSG): «Je ferai tout pour garder Kylian Mbappé»

L’entraîneur argentin du PSG, Mauricio Pochettino, a expliqué sur une radio espagnole jeudi soir qu’il ferait «tout ce qui est possible» pour conserver Kylian Mbappé la saison prochaine.

Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions au détriment du Bayern, le président Nasser al-Khelaïfi avait indiqué que Neymar et Mbappé n’avaient désormais « lus d’excuses pour ne pas prolonger leur contrat, qui court jusqu’en 2022.

Une déclaration dans l’euphorie qui reflète bien le climat assez flou qui règne autour de ces deux joueurs. Si le Brésilien Neymar devrait rester, c’est beaucoup moins clair pour Mbappé. Le joueur aurait des envies d’ailleurs et finalement, que le PSG gagne la Ligue des Champions ou non, il pourrait avoir le sentiment d’avoir fait le tour à Paris.

«Le club fait tout son possible pour garder Neymar et Mbappé. La priorité est que les deux joueurs restent», a affirmé le technicien sur la radio Cadena Ser. «Mbappé et moi avons une très bonne relation, et en ce moment je suis optimiste et je vais me battre de toutes mes forces pour qu’il reste. Je crois que Mbappé jouera à Paris l’année prochaine et que le club fera tous les efforts nécessaires.»

Réponse dans quelques mois.