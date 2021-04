UN AN DE CRISE : ILS RACONTENT | Ciel bleu à l’horizon pour les voyages

Nancy Pillens, gérante de l’agence Voyages Copines, à Huy, revient sur cette année 2020 qui a subi quelques perturbations en vol…

Des dossiers qui s’empilent sur le bureau, des mails à traiter pour des reports de voyages ou encore des réservations et appels incessants, c’est le quotidien compliqué des agences de voyages. 2020 aura tout fait pour dissuader les vacanciers. Une année compliquée qui a provoqué une succession de faux départs pour Nancy Pillens, responsable de l’agence de voyages hutoise, Voyages Copine. Les 10 agences tournent au ralenti mais la gérante compte bien entrevoir des jours meilleurs depuis l’annonce des dernières mesures et la reprise des voyages non essentiels à partir de ce 19 avril.¦

En mars dernier, comment avez-vous vécu le premier jour du confinement, mais aussi les six semaines qui ont suivi ?

Quand l’annonce du premier confinement est tombée, on n’a pas vraiment eu le temps de réfléchir à la suite car notre priorité était d’abord de rapatrier les personnes qui étaient à l’étranger. Ça nous a déjà pris pas mal de temps. Ensuite, on a commencé à s’habituer à la situation. Il faut dire que dans notre métier, on doit sans cesse se réadapter et on maîtrise les moments de stress et d’urgence. L’année allait être compliquée, on s’en doutait. On s’est réinventé en proposant des bons à valoir mais ça ne satisfaisait pas les clients, qui voulaient être remboursés. On pouvait les comprendre mais l’argent était déjà bien souvent parti chez les tour-opérateurs ou nos correspondants à l’étranger. Cette période a été compliquée. Ensuite, l’incertitude a pris le dessus. On arrivait aux vacances d’été et on se demandait sans cesse si les vacanciers allaient pouvoir partir ou non. L’instauration des codes couleurs n’a rien facilité car d’un jour à l’autre une région verte passait au rouge et le voyage devait être annulé.



Cette année, tous les secteurs ont dû réorganiser leur façon de fonctionner et de travailler. Les agences de voyages ont-elles également dû s’adapter ? Votre métier a-t-il changé ?

Oui, évidemment. Comme pour beaucoup, le télétravail a complètement bouleversé notre secteur. On n’aurait jamais pu penser qu’on serait aujourd’hui tous cloisonnés chez nous. Ça a été une première adaptation. On a appris à vendre des voyages par internet, mail, téléphone ou vidéoconférence. Par la suite, on a mis en place les systèmes de rendez-vous. Ça nous a permis de renouer un peu le contact avec nos clients. Le métier a dû également se réadapter. Notre métier a quand même fort changé et c’est compliqué de devoir se réadapter sans cesse. Depuis le départ, nous avons organisé des tournantes avec mes collègues. Lorsqu’une de nous est absente plusieurs jours, il est très difficile de se remettre le pied à l’étrier car les mesures changent sans cesse. On doit sans cesse suivre les actualités et se spécialiser dans tout le volet législation pour pouvoir renseigner et informer au mieux.

Les attentes et les habitudes des clients ont-elles changé ?

L’envie de partir et se changer les idées reste toujours présente. Même plus encore car les gens ont été privés de vacances l’année dernière. Ce qui a changé, c’est leur manière d’aborder le voyage. Aujourd’hui, les clients ont envie de se faire plaisir. Si avant les clients prenaient une chambre standard, maintenant ils préfèrent une chambre avec plus de standing ou avec une vue, sur la mer par exemple. On a aussi des personnes qui pensaient au départ partir seulement une semaine et qui vont finalement opter pour un séjour plus long. Le confinement a permis d’économiser et le pouvoir d’achat n’a pas diminué. Je pense que la demande va augmenter au fur et à mesure. Les gens restent encore assez prudents sur les destinations également. Beaucoup préfèrent partir dans des pays limitrophes au cas où ils devraient être rapatriés. On a déjà quelques demandes pour des voyages vers des contrées plus lointaines mais pour l’année prochaine.

À partir de ce 19 avril, les Belges pourront à nouveau penser aux vacances. Pour votre secteur, c’est un soulagement…

Oui, clairement. Le fait que les frontières soient rouvertes à partir du 19 avril, c’est une bouffée d’oxygène. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour nous mais aussi pour nos clients. La question qui reste encore un peu floue, c’est la quarantaine. D’un pays à l’autre, les règles ne sont pas les mêmes et elles changent tout le temps. On a les informations pour les pays européens mais c’est encore un peu compliqué pour certains. Ça reste une bonne nouvelle mais les clients restent prudents vis-à-vis de la quarantaine. Si ce sont des personnes qui travaillent, elles ne peuvent pas se permettre de rester chez elles plusieurs jours en rentrant de vacances. On va donc redémarrer mais timidement et doucement et il faudra encore attendre 2022 pour reprendre un rythme de croisière normal, je pense.

Et la suite, justement ? Comment envisagez-vous ces prochains mois ?

Les aides financières nous ont bien aidés cette année mais il faudra qu’elles puissent se poursuivre. On a encore besoin du chômage économique pour les prochains mois. Notre secteur peut en partie reprendre et c’est très bien mais la route est encore longue avant qu’on puisse tourner à plein régime et reprendre tout notre personnel. L’année 2021 sera une année tampon mais nous attendons surtout 2022 avec impatience. Cette année aura été compliquée à bien des égards et si je devais faire un bilan, je dirais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.¦