Un temps plus doux, sec et d’abord ensoleillé, avant quelques nuages

Le temps sera d’abord ensoleillé vendredi, surtout sur la moitié ouest du pays. Les champs nuageux seront ensuite plus nombreux dans l’est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce dernier a émis une alerte jaune aux conditions glissantes, valable jusque 11h, pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. En effet, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, le mercure sera autour ou en dessous du point de congélation et il y aura donc localement un risque de plaques de givre provoquée par la condensation ou la formation de plaques de glace sur les parties encore humides des routes, en particulier sur les ponts et viaducs, où ce risque est plus important, met en garde l’IRM.

Ensuite, dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes parfois assez importants se développeront dans l’intérieur du pays, mais le temps restera généralement sec. Le ciel restera ensoleillé dans la zone littorale. Dans l’Ardenne orientale, des faibles précipitations (hivernales) ne seront pas exclues. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent redeviendra généralement modéré de nord-est dans l’intérieur du pays, et modéré à parfois assez fort de nord à nord-est en bord de mer.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec à nouveau de larges éclaircies. Les températures redescendront entre -3 degrés en haute Ardenne et +5 degrés le long du littoral. Le vent sera faible à modéré.

Samedi, il y aura souvent de larges éclaircies le matin. L’après- midi, des nuages (cumuliformes) se développeront mais le temps restera sec. Au littoral, les conditions resteront ensoleillées. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 10 et localement 14 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort.

Dimanche, il fera généralement sec avec du soleil et parfois davantage de nuages en journée. Les maxima varieront de 8 à 14 degrés.

Un léger redoux pourrait intervenir la semaine prochaine avec des maxima de 15 ou 16 degrés. Quelques ondées ne sont pas exclues.