Thomas Detry dans le Top 10 de l’Open d’Autriche après un «hole-in-one»

Avec un premier tour bouclé en 70 coups (-2), Thomas Detry s’est hissé dans le top 10 de l’Open d’Autriche, inscrit au calendrier de l’European Tour doté de 1 million d’euros.

Thomas Detry, qui a commencé sur la deuxième moitié du parcours, a enregistré deux birdies sur ses neuf premiers trous. Il a également dû inscrire un double bogey sur sa carte. Après deux birdies et deux bogeys, il a vu la balle disparaître dans la coupe au sixième trou, un par-3 de 145 mètres de long, bon pour un «hole-in-one» (trou-en-un). Un autre birdie et un bogey ont suivi sur les trous sept et huit. Il partage la dixième place. Au classement, le Bruxellois compte trois coups de plus que l’Espagnol Alejandro Canizares, qui mène le tournoi.

Nicolas Colsaerts a enregistré un bogey et un triple bogey sur le quatrième et le cinquième trou respectivement, ce qui l’a initialement maintenu en dehors du top 100. Sur les trous quinze et dix-sept, le Bruxellois a réalisé deux autres birdies ce qui lui a permis de remonter au classement. Avec sa carte de 74 (+2), il pointe au 57e rang.