Matthias Casse prêt à remporter son 2e titre européen: «Je ne suis pas vraiment inquiet du handicap en matière de préparation»

Matthias Casse (-81 kg) est selon lui prêt à conquérir l’or aux championnats d’Europe ce samedi à Lisbonne, ce samedi.

L’Anversois se sent beaucoup mieux préparé qu’il y a cinq mois, lorsqu’il a conquis le bronze au championnat d’Europe 2020 à Prague. Il avait remporté son premier titre, à la surprise générale en 2019, lors des Jeux Européens de Minsk.

Matthias Casse déclare régulièrement qu’il est désavantagé par rapport aux judokas des grands pays de judo comme la Russie et la France car les mesures Covid ne lui permettent pas de s’entraîner avec des sparring-partners suffisamment forts. Néanmoins, il se sent prêt pour ce Championnat d’Europe: «J’ai vraiment hâte et je suis convaincu que je suis prêt à obtenir un bon résultat. Je ne suis pas vraiment inquiet du handicap en matière de préparation par rapport aux grands pays de judo. Si cela avait été le cas, j’aurais fait appel au psychologue du sport que la fédération met à notre disposition à tout moment. Mais cela n’a pas été le cas.»

En 2008, son grand modèle, Dirk Van Tichelt, est devenu champion d’Europe à Lisbonne. «J’étais trop jeune pour y penser à l’époque et je n’étais pas encore vraiment dans le judo. Pour moi, ce n’est pas un élément sur lequel m’appuyer, ce qui n’enlève rien aux énormes mérites de mon grand ami Dirk.»

Une médaille dans cet Euro augmenterait certainement la confiance en soi en vue des Jeux olympiques, mais Matthias Casse espère également qu’il sera vacciné le plus tôt possible. «Je suis d’avis qu’en tant qu’athlètes de haut niveau, nous ne devrions pas vraiment avoir la priorité sur un quelconque groupe de population, mais je ne peux pas nier que mentalement, je suis sous une très forte pression en ce moment. Je suis bien conscient qu’une infection par le coronavirus pourrait ruiner toute notre préparation. J’espère être vacciné dès que possible. Nous entrons en contact avec de nombreuses personnes lors des séances d’entraînement et des compétitions. Mais heureusement, il existe des protocoles très stricts qui nous protègent du pire.»