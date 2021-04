JO 2020: l’ITF prolonge la période de qualification au 14 juin après le report de Roland-Garros

Les classements mondiaux du 14 juin seront utilisés pour sélectionner les joueurs et joueuses de tennis qui recevront un billet pour les tournois de simple et de double à Tokyo. AFP

La Fédération internationale de tennis (ITF) a prolongé d’une semaine la période de qualification en vue des Jeux olympiques de l’été prochain à Tokyo.

La période de qualification s’étend désormais jusqu’au 14 juin, ceci après que Roland-Garros a été reporté d’une semaine en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures imposées par les autorités françaises.

Les classements mondiaux ATP et WTA du 14 juin (et non du 7 juin) seront utilisés pour sélectionner les joueurs et joueuses de tennis qui recevront un billet pour les tournois de simple et de double à Tokyo.

«Après cette date, l’ITF fera savoir à tous les comités olympiques nationaux et aux fédérations nationales quels joueurs seront éligibles pour les tournois de simples masculins et féminins», peut-on lire. Les comités olympiques nationaux et les fédérations nationales sont autorisés à proposer des duos pour les tournois de double sur la base du classement. L’ITF annoncera les listes de joueurs pour les Jeux à la fin du mois de juin. Les participants au double mixte seront déterminés sur la base de ces listes.

Dans les tournois olympiques en simple, 64 joueurs de tennis participeront, tant chez les hommes que chez les femmes. Un total de 32 paires s’affronteront dans chacun des tournois de double, tandis que 16 équipes participeront au tournoi de double mixte. Chaque pays ne peut envoyer plus de six hommes et six femmes, avec un maximum de quatre en simple et deux en double par sexe. Il y a également une limite de deux équipes de double mixte par pays.

Roland-Garros devait initialement se dérouler du 23 mai au 6 juin. Après le changement de calendrier, le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année débutera le 24 mai, la journée finale est fixée au 13 juin. Les organisateurs espèrent de cette manière pouvoir accueillir plus de spectateurs, en supposant que les restrictions liées au Covid seront progressivement supprimées en France.