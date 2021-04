Un homme grièvement blessé après avoir reçu un coup de couteau à Fléron

Une grave altercation est survenue entre deux automobilistes ce mercredi à Fléron.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a donné un coup de canif au niveau du cou à un quadragénaire. La victime a ensuite réussi à gagner le commissariat de police avant de s’effondrer sur le sol et d’être transportée à l’hôpital.

Tout a débuté dans l’après-midi, à un feu rouge dans le quartier du Bouny. Les deux hommes ont eu un différend quant à leur façon de conduire. Lorsque le feu est passé au vert, le jeune a laissé passer des voitures avant de tourner à gauche, bloquant ainsi le chemin du second conducteur, le plus âgé, qui est la victime.

Ce dernier a alors pris le premier en chasse et l’a suivi jusqu’à son domicile à Fléron. Une fois à destination, les versions divergent. Celui qui a porté le coup de canif évoque la légitime défense et explique que le quadragénaire est sorti de son véhicule pour s’en prendre physiquement à lui, en l’étranglant. Il se serait alors défendu à l’aide d’un canif qu’il avait sous la main. La victime indique par contre que c’est le jeune de 21 ans qui s’est approché de lui quand il est sorti de son véhicule et qu’il lui a alors donné un coup de couteau.

Dans un état critique

Blessé, le quadragénaire est alors remonté dans sa voiture et a roulé jusqu’au commissariat de Fléron où il s’est effondré sur le sol et a été pris en charge par les secours. Son état était jugé critique ce mercredi. Après opération, ses jours ne sont plus en danger.

L’auteur du coup s’est quant à lui présenté de lui-même au commissariat de Fléron. Privé de liberté, il a été déféré jeudi matin au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident.