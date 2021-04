Des artistes oubliés ou, pire… ignorés

Pour la culture, il faudra attendre juin pour espérer des perspectives. C’est un manque de respect pour les artistes. Et leur public.trois artistes tournaisiens nous livrent leur ressenti...

De perspectives de reprise en reports de décision, le secteur de la culture souffre.

C’est un euphémisme que de l’écrire. Et ce n’est pas faute, pour ses acteurs, de tenter (ou d’avoir tenté) de se faire entendre par les autorités politiques et sanitaires au fil des dernières semaines.

En vain. Ou presque.

Nous avons «tendu» notre stylo à quelques-uns des représentants régionaux du secteur en leur demandant, simplement, d’exprimer leur ressenti par rapport aux dernières décisions du Codeco.

La chanteuse tournaisienne Élia Rose nous répond: «personnellement je suis un peu désespérée et j’évite de penser à ma carrière. J’ai vraiment l’impression que cette crise est interminable, bourrée d’incohérence et d’injustice.

Ravie de pouvoir refaire des petits barbecues, mais malheureusement des concerts à 50 personnes, ça n’est rentable pour personne…»

Même constat, pour ce qui concerne cette dernière précision en tout cas, du côté du réalisateur tournaisien Luc Petit qui rajoute: «Finalement, on est dans la même situation qu’il y a un an. Pire même…» Rappelons que Luc Petit est l’un des rares à avoir organisé un grand spectacle en plein air en août 2020 (Tournai d’été) alors que la Jauche était fixée à 200 spectateurs maximum par représentation. Il aurait d’ailleurs été difficile de faire plus dans l’espace disponible, étant donné l’obligation de respecter la distanciation entre les «bulles» de spectateurs…

«Personnellement, je continue à préparer mes spectacles pour l’été mais à l’heure actuelle, on n’a aucun calendrier, on ne sait pas quelle sera la Jauche pour l’accueil du public et c’est maintenant que nous devons le savoir, précise-t-il. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas nous répondre sur ces points, c’est qu’ils ne croient peut-être pas en la vaccination, en définitive… Nous devons continuer à nous battre.»

Pour Chloé Vancompernolle (Circus Marcel), «c’est une mauvaise nouvelle, nous devons en principe jouer dans le cadre de Namur en mai, on verra si c’est maintenu. En septembre, on s’est produit devant un public de 100 personnes à Lisbonne mais c’était étrange car tout était un peu triste. À cause des mesures sanitaires, les gens gardaient leurs distances et le masque, on n’avait pas le même retour qu’habituellement avec le public. Maintenant, si on ne peut jouer que devant 50 personnes, on le fera car l’on sait que cela peut aussi apporter du bonheur aux gens et cela nous fait aussi plus de bien que de rester cloîtrer chez nous. Nous avons tous besoin de sortir…»