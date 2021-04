VIDÉO | Une cycliste rate un virage et se retrouve… sur le ring de Bruxelles

La Lituanienne Olivija Baleišyté s’est égarée lors de la Flèche brabançonne féminine et s’est ensuite retrouvée sur le ring de Bruxelles, à la grande surprise des automobilistes passant par-là.

La scène a surpris plus d’un automobiliste. À l’occasion de l’édition féminine de La Flèche brabançonne, disputée ce mercredi entre Leuven et Overijse et remportée par l’Américaine Ruth Winder, une coureuse s’est égarée et retrouvée sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Waterlo!

Cette mauvaise expérience vécue par la Lituanienne Olivija Baleišyté, membre de l’équipe italienne Aromitalia Vaiano, a été immortalisée par un chauffeur routier tout surpris de voir la jeune femme sur son vélo arpentant la bande de droite du ring autoroutier, lequel a ensuite partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.