Coronavirus: l’augmentation de l’aide bruxelloise pour cafés et restaurants confirmée

La secrétaire d’État bruxelloise Barbara Trachte, chargée de la Transition économique, a confirmé ce jeudi par communiqué ce qu’elle avait annoncé la veille via Twitter: la prime bruxelloise «Tetra» est augmentée, spécifiquement pour les cafés, restaurants et leurs fournisseurs.

La décision a été prise à la suite du Comité de concertation, qui a reculé d’une semaine, au 8 mai, la perspective d’une réouverture partielle de l’horeca (uniquement terrasses).

Cette prime peut être demandée à partir de la semaine prochaine. Elle ne vise pas que l’horeca, mais tous les secteurs les plus en difficultés à cause du coronavirus (évènementiel, tourisme, etc.). En revanche, seuls les montants pour l’horeca et ses fournisseurs sont revus à hausse pour le moment (+25%).

+ À LIRE AUSSI | « Vite de la clarté aux questions non résolues sur les terrasses », demande le SNI

Ils dépendent de l’ampleur de la perte de chiffre d’affaires au dernier trimestre 2020, par rapport au dernier trimestre 2019, ainsi que du nombre d’employés de l’établissement. On peut y faire appel si l’on a perdu au moins 40% de son chiffre d’affaires par rapport à fin 2019.

Les nouveaux montants, pour cafés, restaurants et fournisseurs, vont de 7.500 à 54.000 euros par établissement.