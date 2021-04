Joe Biden sanctionne durement Moscou et expulse dix diplomates russes

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé ce jeudi une série de sanctions financières draconiennes contre la Russie et l’expulsion de dix diplomates russes, qui risquent de compliquer sa proposition de sommet avec Vladimir Poutine.

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le nouveau président des États-Unis avait fait savoir qu’il mettait au point sa riposte contre une série d’actes imputés à Moscou, dont une cyberattaque géante et de nouvelles ingérences dans les élections américaines de l’an dernier. Il promettait d’être nettement plus ferme que son prédécesseur Donald Trump, accusé de toutes parts de complaisance à l’égard de son homologue du Kremlin.

Les représailles sont tombées ce jeudi, et elles sont sévères.

Le 46e président de l’histoire américaine a signé un décret suivi de sanctions, et qui permettra de punir à nouveau la Russie, de manière à engendrer «des conséquences stratégiques et économiques», «si elle continue ou favorise une escalade de ses actions de déstabilisation internationale», a prévenu la Maison Blanche dans un communiqué.

Dans le cadre de ce décret, le Trésor américain a interdit aux institutions financières américaines d’acheter directement de la dette émise par la Russie après le 14 juin prochain.

Il sanctionne également six sociétés technologiques russes accusées de soutenir les activités cyber du renseignement de Moscou.

Il s’agit d’une riposte à la gigantesque cyberattaque de 2020 ayant utilisé comme vecteur SolarWinds, un éditeur américain de logiciels dont un produit a été piraté pour introduire une faille chez ses utilisateurs, y compris plusieurs agences fédérales américaines. L’administration Biden accuse formellement la Russie d’être responsable de cette attaque, comme elle l’avait déjà laissé entendre.

«Soutien» de l’OTAN

Par ailleurs, le Trésor sanctionne 32 entités et personnes accusées d’avoir tenté, au nom du gouvernement russe, «d’influencer l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis», selon la Maison Blanche.

Et, en partenariat avec l’Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, le gouvernement américain impose aussi des sanctions à huit personnes et entités «associées à l’occupation et à la répression persistantes en Crimée».

De son côté, le département d’État américain a expulsé dix responsables de l’ambassade russe, accusés pour certains d’être des membres des services de renseignement de Moscou.

L’ensemble de ces sanctions visent aussi à tenir les autorités russes «pour responsables» après des accusations de primes offertes par la Russie à des talibans pour attaquer des soldats américains ou étrangers en Afghanistan.

Donald Trump avait tergiversé face aux fuites sur ces accusations. C’est donc la première fois que Washington va aussi loin en accusant Moscou d’avoir bien joué un rôle.

Mais la Maison Blanche reste pour le moment vague, affirmant seulement que cette affaire est «gérée par des canaux diplomatiques, militaires et de renseignement».

Ces sanctions s’ajoutent à une première série de mesures punitives annoncées en mars contre sept hauts responsables russes en réponse à l’empoisonnement et l’incarcération de l’opposant Alexeï Navalny.

Les pays de l’OTAN ont aussitôt exprimé «leur soutien et leur solidarité» aux États-Unis «après l’annonce de mesures destinées à répondre aux activités déstabilisatrices de la Russie».

L’ambassadeur américain convoqué

Il s’agit d’une des offensives les plus dures contre la Russie depuis l’expulsion de nombreux diplomates à la fin du mandat de Barack Obama.

Et la réponse ne s’est pas fait attendre.

«Un tel comportement agressif recevra une forte rebuffade. La réponse aux sanctions sera inévitable», a prévenu la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

L’ambassadeur américain à Moscou a été convoqué par les autorités pour «une conversation difficile».

«Les États-Unis ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d’un monde multipolaire qui exclut une hégémonie américaine et s’appuient sur la pression des sanctions et l’ingérence dans nos affaires intérieures», a déploré la porte-parole.

La Russie avait déjà averti que l’adoption de nouvelles sanctions «ne favorisera pas» l’organisation d’un sommet Biden-Poutine censé amorcer une stabilisation dans les relations délétères entre les deux rivaux géopolitiques.

Le Kremlin semble ainsi déchanter après avoir exprimé sa satisfaction sur la possibilité d’un tel sommet, proposé par le nouveau président démocrate dans «un pays tiers» et «dans les prochains mois». L’offre avait été faite lors d’une conversation téléphonique cette semaine entre les deux dirigeants, marqué aussi par une mise en garde américaine après le déploiement massif de troupes russes aux frontières ukrainiennes.

La mesure la plus spectaculaire annoncée ce jeudi, sur la dette, devrait avoir un effet limité, la Russie n’ayant qu’une dette limitée et des réserves qui dépassent les 180 milliards de dollars, forte de ses exportations d’hydrocarbures. Elle pourrait toutefois être douloureuse pour le rouble, en chute jeudi, et déjà en difficulté depuis de premières sanctions adoptées en 2014.

«C’est une tempête dans un verre d’eau. Depuis plus de dix ans, la politique des autorités monétaires russes a visé à maintenir le déficit budgétaire à un niveau bas», a relevé l’économiste Sergueï Khestanov, qui souligne que Moscou y est préparé «depuis longtemps».

Depuis janvier et l’arrivée au pouvoir du nouveau président américain, les relations entre Moscou et Washington se sont dégradées à grande vitesse. L’ambassadeur russe aux États-Unis a ainsi été rappelé après que Joe Biden a jugé que son homologue était un «tueur».