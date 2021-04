Un Mara aperçu au Trou Robin, pas loin du menhir de Montroeul-au-Bois

La photo d‘un animal ressemblant fortement à un Mara a été diffusée sur la page FB «Montrœul-au-bois, passé présent». Un appel à témoins est lancé.

Si l’on en croit certains Montrœulois, l’histoire n’a rien d’une fake news. Un Mara aurait été aperçu cette semaine non loin du menhir récemment installé à proximité du Trou Robin, à Montroeul-au-Bois.

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, un Mara, ressemble un peu à un gros lièvre; il peut peser jusqu’à 16 kg et mesurer plus de 70 cm de long. Capable de pousser des pointes de 80 km/h, l’animal, qui est protégé car en voie d’extinction, peut aussi faire des bonds de plus de deux mètres.

En principe, on ne le trouve – à l’état naturel du moins – qu’en Argentine, et plus particulièrement en Patagonie, une région aride dans sa partie argentine qui s’étend jusqu’au Chili voisin. Le Mara ressemble un peu à un gros lièvre avec une tête de chien... Christian Musat - stock.adobe.com

Certes, la photo diffusée sur le groupe Montrœulois n’est pas de très bonne qualité, mais le témoin qui l’a postée est persuadé que l’animal rencontré n’est pas un lièvre.

Il est vrai que la silhouette évoque celle de l’animal australien qui s’est, peut-être, échappé d’un zoo ou de chez un particulier.

Quoi qu’il en soit, les responsables du groupe Facebook local lancent un appel aux témoignages afin d’éclaircir ce mystère. Alors, si vous avez croisé un animal ressemblant à un lièvre géant dans le coin, n’hésitez pas à le faire savoir…