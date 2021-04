Excès de vitesse: où les flashs crépitent en BW?; Bakkali allume Vincent Kompany; un nouveau venu dans «Clem»: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 15 avril.

1. INFOGRAPHIES | Où les flashs crépitent-ils le plus en Brabant wallon?

La Grand-Route de Braine-l’Alleud et la N238 à Ottignies-LLN sont les deux endroits du BW où les flashs sont les plus productifs.

2. Zakaria Bakkali: «Je me sens mieux avec Will Still qu’avec Vincent Kompany»

Prêté par Anderlecht sur le gong du mercato d’hiver, «Zak» Bakkali revient petit à petit dans le coup au Beerschot, où il a enfin enchaîné trois matchs, espérant avoir tiré un trait sur une période noire, puisqu’il n’a joué que six fois pour le RSCA ces deux dernières saisons. Le natif de Liège, qui explosait au PSV en 2013, et devenait Diable rouge à 17 ans à peine, était promis à un grand avenir, mais s’est perdu en chemin. Il a remonté le temps perdu avec nous.

3. Nouveau venu dans «Clem»: «Aussi déroutant que subtil»

Pour cette nouvelle saison de «Clem», les scénaristes ont décidé d’introduire le personnage de Mathieu Colina. On vous dit tout.

4. Durant la guerre, une famille juive sauvée grâce à deux Burdinnois

Trois enfants et une maman juive ont été cachés à Burdinne pendant la guerre. Grâce à Juliette Putzeys et à l’abbé Jean Cottiaux.

5. Marcher dans les Fagnes pour gagner (un peu) d’argent

L’application WeWard permet de gagner (un peu) d’argent en marchant et en courant. Plusieurs bonus se trouvent sur le plateau fagnard.

6. PHOTOS | Voiture de légende, la Coccinelle investit le Malmundarium

Véhicule mythique né en Allemagne, la Coccinelle fait toujours rêver les fans et collectionneurs. À Malmedy, une exposition à découvrir jusqu’en février 2022 retrace son histoire.

7. La directrice du centre culturel a bouclé ses «100 kilomètres de rencontres»

Près d’un an après le premier confinement, Émilie Lavaux, directrice du Centre culturel de Genappe, s’est lancée dans un périple de 100 km dans les huit villages de l’entité de Genappe pour y rencontrer les citoyens. Le but: savoir comment ils vivent le confinement et connaître leurs attentes. «L’objectif était de parcourir 100 km et de rencontrer 100 personnes pour obtenir une analyse partagée du territoire, savoir ce qui intéresse les gens, ce qui ne va pas selon eux…», dit-elle.

8. Trafic de drogues dures en famille: 7 personnes à la barre

Un couple et cinq autres prévenus ont comparu au tribunal pour l’instruction d’audience d’un dossier de stupéfiants.

9. ANALYSE | Pidcock, victorieux de la Flèche Brabançonne: la première d’une longue série

Le talent d’Ineos-Grenadiers a confirmé son bon début de saison et a remporté son premier succès chez les professionnels.

10. Emma Bale, diamant brut

Sous ses faux airs de Lana Del Rey, la Belge Emma Bale propose un 1er album d’une surprenante maturité. Une pépite pop.

