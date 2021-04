Julian Alaphilippe prolonge son contrat chez Deceuninck-Quick Step

Cyclisme: Deceuninck-Quick Step a annoncé la prolongation du contrat de Julian Alaphilippe jusqu’en 2024.

Julian Alaphilippe a prolongé son contrat chez Deceuninck-Quick Step, a annoncé ce jeudi l’équipe WorldTour belge. Le champion du monde a signé un bail jusqu’en 2024 avec le ‘Wolfpack’.

Alaphilippe, 28 ans, avait rejoint l’équipe de Patrick Lefevere en 2013 en intégrant à l’époque Etixx-iHNed, l’équipe de développement d’Omega Pharma-Quick Step.

Depuis son arrivée dans le circuit professionnel en 2014, ‘Alaf’ a décroché 30 victoires dont Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux Flèche Wallonne, cinq victoires d’étape sur le Tour de France et un titre de champion du monde conquis en septembre dernier à Imola.

«Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec l’équipe»,a réagi Alaphilippe dans le communiqué de Deceuninck-Quick Step. «C’était la chose la plus logique à faire et il n’a jamais été question de faire autre chose. Je veux remercier Patrick et les sponsors pour la confiance qu’ils m’ont montrée et qu’ils me montrent encore maintenant. Nous sommes le Wolfpack et nous roulons pour gagner. C’est ce qui fait une de nos forces et c’est une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici. J’ai hâte de réaliser de nouveaux beaux résultats cette saison et dans les années à venir.»

«C’est une excellente nouvelle», a ajouté Patrick Lefevere, le manager de l’équipe belge. «Il nous a rejoints à 21 ans et nous connaissions ses qualités. Nous sommes fiers de l’avoir vu grandir pour devenir le coureur renommé qu’il est aujourd’hui. Il a réalisé tellement de choses que c’est difficile de lister toutes ses performances. Nous l’avons vu grandir en tant que coureur mais aussi en tant qu’homme. Les gens gravitent autour de lui car il a la personnalité d’un leader. C’est aussi un équipier fantastique qui travaille pour le bien de l’équipe comme sur le dernier Tour des Flandres. Je suis très heureux qu’il reste avec nous pour ce que nous espérons être trois belles années»

La semaine dernière, Deceuninck-Quick Step avait déjà annoncé la prolongation de Remco Evenepoel jusqu’en 2026.