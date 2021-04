Une nouvelle serre communale moins énergivore pour Mons

La Ville de Mons va construire une nouvelle serre communale. S’il lui en coutera 1 250 000€, l’investissement engendrera de belles économies d’énergie.

Le gaspillage énergétique engendré par la serre communale de Mons était un reproche récurrent de la part d’Écolo, quand ses représentants siégeaient dans l’opposition. Embarqués dans la majorité avec le PS suite aux élections communales de 2018, on pouvait s’attendre à ce que la Ville de Mons se penche sur le dossier.

C’est chose faite. Le Collège communal vient de décider de lancer une étude en vue d’entamer la construction d’une nouvelle serre plus respectueuse de l’environnement sur le site Cabuy (Route de Wallonie, à Ghlin), en remplacement de la serre communale actuelle située route de Mons, à Ghlin.

Cette nouvelle serre fera l’objet d’une meilleure isolation et ventilation, ce qui améliorera la gestion des températures. La méthode de chauffage des bâtiments sera également revue avec l’installation d’une chaudière à biomasse et d’un réseau de chaleur.

«Ce projet de serre fait partie d’une vision globale d’amélioration de nos équipements sur le site Cabuy. Notre intention est que la chaudière centralisée alimentée au bois puisse chauffer non seulement les bureaux, mais également la nouvelle serre et certains ateliers», précisent Stéphane Bernard et Catherine Marneffe, échevins des Travaux et de l’Énergie.

Concernant sa relocalisation, le site Cabuy n’a pas été choisi par hasard. En effet, c’est là qu’est principalement implanté le Service Espaces verts et Funéraires, qui exploite actuellement la serre communale. Ce rapprochement géographique lui permettra d’améliorer la qualité de ses services, dont le fleurissement de l’ensemble de l’entité montoise.

La mission de construction de la serre a été confiée à l’intercommunale IGRETEC et est estimée à 1 250 000 euros. Les bâtiments de l’ancienne serre seront mis en vente une fois la nouvelle mise en service.