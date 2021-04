VIDÉOS | Une cinquième saison et un film: «Dix pour cent» reviendra sur les écrans dès cette année

La série culte de France Télévisions et sa pléiade de stars invitées reviendront pour une cinquième saison, tandis qu’un film sous la conduite de Dominique Besnehard est lui aussi en préparation.

Les fans de la série s’en réjouiront: les aventures mêlant comédie et drame dépeignant le quotidien des protagonistes de la prestigieuse - et fictive - agence artistique d’acteurs ASK vont connaître une suite.

Tandis que la quatrième saison pouvait donner l’illusion d’une fin de série, Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios et dont l’une des sociétés produit la série de France Télévisions, a confirmé ce mercredi sur Europe 1 le retour d’Andréa Martel et consorts pour un cinquième opus.

Pléiade de stars

L’affiche de la saison 3, avec notamment en invités Jean Dujardin, Isabelle Adjani ou encore Julien Doré. - Portée par un retentissant succès mondial acquis grâce à la plateforme de streaming Netflix, cette série française dépeint l’envers du décor du cinéma en mélangeant personnages de fiction (les agents) et célébrités du septième art (les stars).

Au casting des 4 premières saisons, nombreuses sont ainsi les vedettes du cinéma (essentiellement français, mais pas que) ayant donné de leur personne et participé à l’un ou à plusieurs épisodes: des excellentes Cécile de France et Virginie Efira aux oscarisés Juliette Binoche et Jean Dujardin, en passant par les icônes que sont Isabelle Adjani, Nathalie Baye, José Garcia, Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Jean Reno ou encore Sigourney Weaver, ils sont très nombreux à s’être déjà prêtés au jeu - parfois non sans une sacrée dose d’autodérision - des scénaristes.

Une cinquième saison mais aussi un film

La série a par ailleurs contribué à populariser l’excellente Camille Cottin (André Martel), que l’on a depuis pu voir dans de nombreuses autres productions, tant au cinéma que sur le petit écran.

Le casting principal de la série comprend (de gauche à droite) Lilane Rovere, Steffi Celma, Grégory Montel, Nicolas Maury, Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney et Assaad Bouab. Christophe BRACHET - MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS /FTV

À propos de cinéma, le film annoncé en janvier sur l’univers de la série n’est pas remis en cause par cette cinquième série: «On avance très bien. L’idée est qu’il soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d’année ou début d’année prochaine», a ainsi confié Thomas Anargyros au micro d’Europe 1. Le film devrait donc précéder la diffusion de la cinquième saison.