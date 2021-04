La reprise des projets pilotes, enfin!

CULTURE Parent pauvre de ce Codeco, le secteur culturel devra se consoler avec la reprise des projets pilotes à partir du 26 avril. Le député wallon Charles Gardier (MR), codirecteur des Francofolies de Spa et à l’origine d’un projet de concert-test se réjouit de cette décision tout en regrettant les quatre semaines «perdues». «Il est temps! On est dans les starting-blocks. On attend la validation des protocoles qui ont été redéposés chez la ministre Linard il y a quelques semaines et on pourra commencer dès le 26 avril. On a perdu un mois, ça n’était pas nécessaire mais bon, on avance au moins.»