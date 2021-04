VIDÉO | 12 mois des Saisons de la photo

500 nouveaux clichés à découvrir grâce à la Grande Forêt de Saint-Hubert.

Comme chaque année à cette période, La Grande Forêt de Saint-Hubert a renouvelé ses parterres d’expositions de photos. Organisées depuis 2015, dans le cadre du projet européen de valorisation touristique du massif forestier de la Grande Forêt de Saint-Hubert, Les Saisons de la photo offrent, une fois de plus, à voir durant 12 mois et en permanence 500 photos, sur le territoire de ses 8 communes: Libin, Libramont, Nassogne, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville et Wellin.

Sites patrimoniaux, espaces naturels, petits villages ardennais, faune, flore et autres paysages, les sites d’expositions en plein air mettent en avant le remarquable travail des photographes amoureux de la nature. Un travail, figé sur de grandes toiles, devant lequel vous pouvez vous émerveiller au cœur de sites naturels ou des villages.

Animaliers et naturalistes, connus et reconnus, ces photographes qui ont accepté de partager avec vous leurs clichés, pour vous offrir une véritable ode à la nature, se comptent par dizaines et proviennent des quatre coins d’Europe.

Cinq circuits entre 37 à 58 km

Pour ne rien manquer des expositions, cinq circuits de découverte, entre 37 et 58 km, à réaliser en voiture, ou pourquoi pas à vélo, sont proposés. Ces circuits permettent de relier toutes les expositions. Vous pouvez les télécharger sur votre smartphone via l’application SityTrail. Un dépliant des expositions est par ailleurs disponible gratuitement dans les bureaux de tourisme locaux.

Ajoutons encore que Les Saisons de la photo sont le fruit d’un richissime partenariat, entre la Grande Forêt de Saint-Hubert, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, le Domaine du Fourneau Saint-Michel, le Domaine provincial de Mirwart, les Offices du Tourisme, les Syndicats d’initiative, l’ASBL Solon, les Communes et le Commissariat Général au Tourisme.

Pour plus d’informations: https://foretsainthubert.wixsite.com