La Russie veut renforcer sa présence en Arctique

La Russie entend renforcer sa présence au Pôle Nord grâce à la présidence du Conseil de l’Arctique, un forum intergouvernemental qui réunit les gouvernements des États de la région, que Moscou prendra le mois prochain, a déclaré mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu.

«C’est l’occasion de renforcer notre rôle de coordinateur et d’initiateur de nombreux projets dans la région», a-t-il poursuivi sans fournir d’autres détails, cité par l’agence de presse privée russe Interfax.

Outre la Russie, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, le Canada et les États-Unis sont membres du Conseil de l’Arctique. Ce forum vise à promouvoir le développement durable dans la région en matières sociales, économiques et environnementales.

La Russie revendique cependant des matières premières gisant dans les fonds marins de l’Arctique et y a récemment renforcé sa présence militaire. Le pays développe en outre une flotte «flambant neuve» de brise-glace afin de se frayer un passage toute l’année à travers l’Arctique, a récemment annoncé le président russe Vladimir Poutine. L’année dernière, Moscou a révélé qu’elle prévoyait de construire le plus grand brise-glace nucléaire du monde, le Leader.

Cette route de navigation dans l’Arctique a attiré l’attention après le blocage, durant plusieurs jours, du Canal de Suez par un porte-conteneur en mars. Plus de 400 navires avaient été coincés au nord et au sud de l’isthme durant six jours, formant de gigantesques embouteillages qui ont mis plusieurs jours à se résorber.