Sans surprise, l’Excel Mouscron n’obtient pas sa licence

Mouscron a déjà le regard tourné vers le déplacement à Bruges jeudi et sur le passage face à la CBAS. BELGA

La Commission estime que l’Excel n’apporte pas les garanties sur la continuité financière pour la saison prochaine. Le club peut aller en appel face à la CBAS.

Ce 14 avril était une journée très attendue par les clubs de Pro League, de D1B et Virton. C’est en effet ce jour-ci que la Commission des licences allait accorder (ou non) le fameux sésame pour jouer au niveau professionnel.

Dans les travées du Canonnier, où Mouscron est toujours en lutte pour son maintien, le stress était encore un peu plus important. Car l’obtention de la licence en première instance est loin d’être une habitude chez les Hurlus. Depuis le retour du REM en D1, ce n’est arrivé qu’une fois en six saisons.

Cette année, on semblait se diriger vers un scénario identique. Plus que jamais, les finances du matricule 216 ne semblent tenir qu’à un fil. Les salaires payés en retard en mars et tardivement en avril (aussi bien pour les joueurs que le personnel) en sont la meilleure preuve.

C’est donc sans surprise que la Commission a refusé la licence à l’Excel Mouscron. Elle estime que le REM n’apporte pas les garanties financières pour assurer la continuité du club lors de la prochaine saison. La direction et le propriétaire, Gérard Lopez, peuvent désormais se retourner vers la Cour d’Arbitrage pour le sport. Une instance que connaissent bien les Hurlus…