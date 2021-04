Changez de profil…

La grande mode sur les réseaux sociaux consiste à apposer un décor sur sa photo de «profil». Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il s’agit généralement d’un médaillon plus ou moins coloré comprenant un slogan ou du texte.

Certains l’utilisent à des fins purement commerciales pour vanter l’une ou l’autre marque, d’autres affichent ainsi leurs convictions philosophiques ou entendent soutenir certaines causes ou combats comme ceux menés en ce moment par les secteurs horeca («le 1er mai, je vais au resto») et culturels («Still standing for culture») pour être entendus par les autorités.

Depuis peu, un nouveau type de décors particulièrement invasif est apparu sur le marché. Il arbore généralement un logo rappelant vaguement la forme d’une seringue et porte très souvent le message suivant: «Je suis vacciné – Je nous protège».

Certains, fiers comme Artaban, en programment la diffusion à plusieurs reprises au cours d’une journée afin d’être certain que leur acte de bravoure n’échappera à aucun internaute. La multiplication de ce type de décors est telle qu’on en devient presque honteux d’en être dépourvu. Du moins, dans le monde virtuel…