Charleroi: Aline Zeler nommée coach de l’équipe féminine en Super League

L’ancienne Red Flames prendra ses fonctions la saison prochaine.

Nouveau changement d’entraîneur au sein de l’équipe féminine du Sporting de Charleroi, active en Super League pour sa première saison.

Après les épisodes Philippe Venturoso et Tiziano Rutilo, le club souhaite davantage de stabilité et d’évolution. Pour ce faire, il a décidé d’attirer un grand nom du football belge, en la personne d’Aline Zeler.

La Bercheutoisse (37 ans) compte 111 sélections avec les Red Flames, un record qu’elle co-détient avec Janice Cayman.

Jusqu’à début mars, elle était encore joueuse puisqu’elle avait repris sa carrière après un an d’arrêt. Elle évoluait à Genk depuis cette saison mais avait quitté le club suite à des désaccords avec l’entraîneur Guido Brepoels.

Aline Zeler devra apporter son expérience à un groupe en quête d’amélioration. Elle remplacera Venturoso à partir de la saison 2021-2022.

Après une seule victoire et trois partages en dix-huit matchs de saison régulière, le Fémina Sporting de Charleroi est actuellement dernière dans la poule de la relégation. Mais en cette saison particulière à cause du Covid – et la première avec dix équipes en Super League – il n’y aura pas de descendant.