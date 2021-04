Une nouvelle ligne de bus STIB permettra de mieux desservir Anderlecht, Forest et Uccle

Le Plan Directeur Bus, lancé en 2018, vise à offrir jusqu’à 30% de places supplémentaires aux voyageurs et à augmenter la production kilométrique de 22%. (illustration) Belga

Une nouvelle ligne de bus va faire son apparition sur le réseau bruxellois ce 19 avril, annonce la STIB mercredi dans un communiqué de presse. La ligne, qui se voit attribuer le numéro 74, fera la liaison entre l’hôpital Érasme, Uccle-Stalle et Uccle-Calevoet et permettra de desservir davantage les communes d’Anderlecht, de Forest et d’Uccle. «Cette nouvelle ligne prend place dans le cadre du Plan Directeur Bus de la STIB, qui permettra d’ici 2022 d’augmenter la capacité du réseau de bus de 30%», indique la société.

La nouvelle ligne de bus 74 offrira dans un premier temps une liaison entre l’hôpital Érasme et Uccle-Stalle, puis rejoindra son terminus définitif à Uccle Calevoet. Passant dans les communes d’Anderlecht, de Forest et d’Uccle, la ligne 74 offrira notamment une meilleure accessibilité à Forest National, à l’hôpital Érasme ainsi qu’au centre commercial Cora. Par ailleurs, la ligne desservira également de nombreux établissement scolaires.

Le Plan Directeur Bus, lancé en 2018, vise à offrir jusqu’à 30% de places supplémentaires aux voyageurs et à augmenter la production kilométrique de 22%. Au total, six nouvelles lignes seront rajoutées au réseau des 50 lignes de bus déjà existantes.

La STIB profite également de la création de la nouvelle ligne pour ajouter des noms de femmes aux arrêts: Marguerite Bervoets à Forest et Marie Curie à Anderlecht. Le terminus de la ligne, situé près du complexe immobilier ‘Erasmus Garden’, est par ailleurs baptisé Clémence Everard, la première femme diplômée en médecine, chirurgie et obstétrique en Belgique.