Jusqu’à 30 mois de prison pour des violences en rue à Louvain-la-Neuve

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné Andrew L., un habitant de Soignies né en 1994, à trente mois d’emprisonnement ferme. Son complice Aron P., né en 2000, écope pour sa part d’une peine de travail de 200 heures qui sera remplacée par trente mois de prison en cas d’inexécution. Un troisième prévenu est lui acquitté.

Le trio était poursuivi pour des faits de violence commis à Louvain-la-Neuve dans la nuit du 4 au 5 avril 2019: un étudiant qui faisait la fête avait été encerclé par plusieurs personnes pour l’obliger à remettre son argent et avait été roué de coups parce qu’il résistait.

Un ami de la victime, s’apercevant que son copain était en difficulté, avait tenté d’intervenir mais avait lui aussi été frappé par les agresseurs. Tout comme un autre témoin, qui avait également essayé de s’interposer. Les trois prévenus, ainsi qu’un mineur qui les accompagnait, ont été interpellés à proximité de la place des Sciences.

À l’audience, le ministère public avait évoqué une «agression lâche et gratuite, à quatre contre un, en bande, par des personnes qui n’avaient pas bu et se sont attaquées à des étudiants qui faisaient la fête». Andrew L., le plus lourdement condamné mercredi, a déjà été poursuivi à trois reprises pour vol avec violence et était encore dans une période de sursis lorsqu’il a commis les nouveaux faits à Louvain-la-Neuve.