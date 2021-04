Flèche Brabançonne: l’Américaine Ruth Winder s’impose d’un rien au sprint

Ruth Winder (Trek-Segafredo) a remporté la 6e édition de la Flèche Brabançonne féminine.

Après 127,3 kilomètres entre Lennik et Overijse, l’Américaine a été désignée lauréate après consultation de la photo finish. Elle a devancé la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx), qui a levé les bras avant la ligne pensant avoir gagné.

Un groupe de six éléments a coloré le final de la course. Vollering, la Française Juliette Labous (DSM), la Britannique Joscelin Lowden (Drops – Le Col), les Américaines Leah Thomas (Movistar) et Ruth Winder (Trek-Segafredo) ainsi que l’Italienne Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) comptaient encore près d’une minute d’avance au moment d’entamer les 15 derniers kilomètres.

Grâce à une bonne collaboration, elles se sont présentées ensemble sur la ligne d’arrivée. Si Vollering pensait avoir gagné, la photo finish a démontré le contraire. En effet, la championne des États-Unis, 27 ans, s’est imposée d’un rien devant la Néerlandaise de 24 ans. C’est la 16e victoire en carrière pour Winder. L’Italienne Balsamo a complété le podium.

Ruth Winder succède à l’Australienne Grace Brown, lauréate en 2020 d’une édition repoussée à l’automne en raison de la pandémie de coronavirus. Sofie De Vuyst, lauréate en 2019, est la seule Belge à figurer au palmarès.

Sanne Cant, triple championne du monde de cyclocross, n’a pas pris le départ de la course en raison de problème d’estomac. Elle devait rouler avec la sélection nationale belge.