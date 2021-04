Nagui arrête la présentation de «Tout le monde veut prendre sa place»

Après 15 ans passés aux commandes de «Tout le monde veut prendre sa place» sur France 2, Nagui a décidé de passer le flambeau.

Tous les animateurs vont vouloir prendre sa place! Dans une interview accordée au quotidien «Le Parisien», Nagui a révélé qu’il ne présenterait plus «Tout le monde veut prendre sa place» à la rentrée sur France 2. Une annonce qui explique ce post Instagram mystérieux, publié ce mardi: «Ça a commencé en juillet 2006, ça s’appelle une belle histoire...»

L’animateur était aux commandes de ce jeu, opposant des challengers à un champion sur des questions de culture générale, depuis 2006.

Pour justifier sa décision, Nagui a évoqué une certaine lassitude. «Cela fait presque trois ans que j’évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l’émission et moi. Quand j’en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j’étais sûr, si ce n’était pas un passage à vide, si ce n’était pas le blues. Je n’avais plus l’appétit, la grinta, comme on dit dans le foot. C’est comme travailler pour des patrons qu’on n’aime pas. Je préfère arrêter avant qu’on m’arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix».

Lancé pour rivaliser avec «Attention à la marche!» sur TF1, «Tout le monde veut prendre sa place» a rapidement connu un grand succès. Celui-ci s’est estompé au fil des années, notamment après l’arrivée des «Douze coups de midi» sur la chaîne concurrente.

L’animateur phare de France 2 a d’ailleurs expliqué qu’il avait essayé de moderniser l’émission, en vain. «Chaque fois que je proposais des idées, elles n’aboutissaient pas. Peut-être par peur d’un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c’est exactement le même jeu qu’au premier jour. Dans la première partie, les interviews prennent autant, voire plus, d’importance que le reste. Au final, c’est mieux pour tout le monde.»

Par ailleurs, Nagui a assuré que le jeu allait continuer avec quelqu’un d’autre: «Ça va faire du bien à l’émission. Il y a plein de personnes capables de tenir la boutique. Mais on ne m’a pas demandé mon avis.»