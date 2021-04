PHOTOS | De nouvelles manifestations à Minneapolis après la mort d’un jeune noir tué par la police

Un face-à-face tendu, avec plus d’une soixantaine d’arrestations, a opposé ce mardi soir des manifestants aux policiers près de Minneapolis après la mort d’un jeune homme noir tué par la police, pour la troisième nuit consécutive malgré le couvre-feu.

La tension monte depuis la mort dimanche de Daute Wright, 20 ans, à Brooklyn Center, banlieue de cette métropole du Nord des États-Unis où se déroule actuellement le procès d’un policier blanc accusé du meurtre en mai dernier de George Floyd, également Afro-Américain.

Des policiers anti-émeutes ont dispersé les quelque 800 à 1.000 manifestants, rassemblés devant le commissariat de Brooklyn Center malgré le couvre-feu imposé à partir de 22H00 locales.

La police a procédé à une soixantaine d’arrestations et fait usage de grenades assourdissantes, les manifestants ripostant avec des jets de bouteilles d’eau ou de briques, selon les autorités.

Plus tôt mardi, les familles de Daunte Wright et George Floyd avaient réclamé ensemble la fin des violences policières et du racisme aux États-Unis.

«Le monde est traumatisé de voir un nouvel Afro-Américain mis à mort», a déclaré Philonise Floyd, frère de George Floyd mort sous le genou du policier blanc Derek Chauvin. «De la part de la famille Floyd, à la famille Wright: sachez que nous nous tenons à vos côtés».

La conférence de presse s’est déroulée non loin du tribunal où se déroule le procès de Derek Chauvin. Philonise Floyd a témoigné lundi.

Daunte Wright a été abattu lors d’un contrôle routier à Brooklyn Center, près de Minneapolis. La police a qualifié sa mort d’»accidentelle».

La policière Kim Potter, 48 ans dont 26 au service des forces de l’ordre, a confondu son arme de service et son Taser, pistolet à impulsion électrique qui n’est pas censé être létal, selon le chef de la police de Brooklyn Center Tim Gannon. L’agente et M. Gannon ont démissionné ce mardi.

Les proches de Daunte Wright réclament l’arrestation de la policière. «Jetez-la en prison comme vous le feriez pour nous», a lancé ce mardi sa tante Naisha Wright durant la conférence de presse.

«Une erreur, c’est inacceptable!», a ajouté Brandon Williams, neveu de George Floyd. «Ça suffit: il faut des réformes de la police».

«Nous voulons que le monde sache qu’il ne s’agit pas d’affaires isolées, qu’en fait George Floyd et Daunte Wright sont le visage de centaines de meurtres dissimulés depuis des années ici dans l’État du Minnesota», a dit Toshira Garraway, une militante contre les violences policières et le racisme.

«Je suis complètement perdue parce que mon fils s’est fait voler son père», a confié en pleurs Chyna Whitaker, qui devra élever seule un garçon d’un an.

Opiacés

Juste avant que les familles s’expriment, le procès de Derek Chauvin entrait dans une nouvelle phase avec une offensive de la défense. Pour l’avocat de l’ex-policier, Me Éric Nelson, George Floyd est décédé d’une overdose combinée à des problèmes de santé et non d’asphyxie.

Le 25 mai 2020, Derek Chauvin s’était agenouillé pendant près de dix minutes sur le cou de George Floyd, à terre et menotté après son interpellation sur des soupçons d’avoir écoulé un faux billet de 20 dollars.

Le médecin légiste Andrew Baker a souligné vendredi que si l’autopsie a révélé la présence de fentanyl et méthamphétamine, ils ne sont pas «les causes directes» de la mort qui restent le manque d’oxygène dû à la compression du cou.

Filmé en direct par une passante, le calvaire de George Floyd a suscité une vague historique de colère aux États-Unis et dans le monde contre le racisme et les brutalités policières envers les minorités.

L’enregistrement de la mort de Daunte Wright par la caméra-piéton de la policière montre des agents le sortant de son véhicule et lui passer des menottes. Il résiste, se rassoit dans sa voiture. On entend la policière crier «Taser, Taser», pour signaler qu’elle va tirer. Un coup de feu résonne.

«Putain de merde, j’ai tiré sur lui», dit la policière alors que le jeune homme, mortellement blessé, démarre sa voiture qui s’écrase quelques rues plus loin.

Le président américain Joe Biden a déploré lundi cette mort «tragique» et appelé les manifestants à rester «pacifiques» en attendant les résultats de l’enquête.