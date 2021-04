Djibril Cissé signe dans un club de division 4 américaine

L’ancien attaquant international Djibril Cissé, âgé de 39 ans, a signé un contrat avec le Panathinaïkos Chicago, qui évolue en division 4 américaine, a indiqué mardi ce club sur son compte Twitter.

Dans son tweet, le club affiche le mot «signed» (signé), à côté d’une photo du joueur, ainsi que les écussons des clubs d’Yverdon Sport, en Suisse, le dernier en date du Français, et du Panathinaïkos Chicago, avec une triple flèche allant du premier vers le second.

Contactés par l’AFP, ni Cissé ni le club n’ont répondu à la demande de confirmation de ce transfert.

Le PAO Chicago est un club créé il y a près de deux ans par un père et son fils grecs et fans du Panathinaïkos Athènes, où a justement joué Cissé entre 2009 et 2011, y laissant une trace avec 55 buts en 89 matches.

L’attaquant a débuté sa carrière professionnelle en Ligue 1 à l’AJ Auxerre en 1999, club avec lequel il a fini deux fois meilleur buteur du championnat de France. En 2005, il a remporté la Ligue des champions avec le Liverpool FC.

Il a porté le maillot de l’équipe de France à 41 reprises remportant la Coupe des Confédérations en 2003.