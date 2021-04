Une épreuve d’athlétisme à Enschede comme «événement-test»

Une épreuve d’athlétisme organisée par la Fondation du marathon d’Enschede a été ajoutée à la deuxième phase des événements dits «Fieldlab».

Une épreuve d’athlétisme organisée par la Fondation du marathon d’Enschede a été ajoutée à la deuxième phase des événements dits «Fieldlab», qui ont pour but d’étudier comment les gens peuvent se rassembler en toute sécurité en période de coronavirus. La course aura une configuration modifiée, avec 5.000 coureurs dilettantes parcourant les 10 kilomètres sur un terrain clôturé. La course a lieu le 16 mai.

La deuxième série d’études vise à tester les mesures dans lesquelles la distanciation d’1,5 mètre pourrait être levée en toute sécurité dans différents secteurs. La question centrale de cette deuxième phase des événements Fieldlab est de savoir si les mesures, qui ont été introduites dans les projets pilotes précédents et qui se sont avérées efficaces, fonctionnent également lorsque la capacité est augmentée.

«Le fait que l’Enschede Marathon soit autorisé à organiser une course récréative cette année est un développement incroyablement positif pour notre ville», a expliqué Niels van den Berg, échevin des Sports d’Enschede. «Il offre lentement une certaine perspective en ces temps difficiles. J’ai hâte d’y être et je compte sur beaucoup d’enthousiasme et de sportivité.»

On a aussi annoncé précédemment que le NN Mission Marathon se tiendra également à Enschede, le dimanche 18 avril. La Ville reprend l’organisation de Hambourg, où l’événement a été annulé en raison de la situation sanitaire. Plus de septante athlètes tenteront de décrocher leur place pour les Jeux olympiques de Tokyo lors de cette compétition spéciale.