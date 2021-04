The Voice Belgique: suivez en direct la finale de la saison 9

La neuvième saison de The Voice Belgique prendra fin, ce mardi soir, sur La Une. Jérémie, Alice, Orlane ou Sonita: qui remportera la finale du télécrochet? Les paris sont ouverts.

1. La mise en bouche

Ils sont tous les quatre sur un petit nuage. Tous à rêver de remporter la finale tant attendue. Ce mardi soir, les finalistes ont ensemble lancé leur dernière soirée de The Voice Belgique avec une première prestation. Une reprise de «Stop This Flame» de Celeste.

2. La première représentation solo par Alice

Alice a été la première candidate présentée lors de cette soirée. La production est revenu sur son parcours avant de monter sur scène. Elle a interprété «Requiem pour un fou» de Johnny Hallyday, une chanson tout en puissance.

Le débrief de Typh Barrow: «Je ne sais pas dire si on s’est pris un ouragan, une rafale ou un poteau électrique dans la figure. Je t’ai sans doute donné le plus gros challenge vocal sur cette chanson, mais tu as explosé avec toutes tes possibilités, Alice.»

3. Un duo Loïc Nottet-Orlan

Dans la foulée, Loïc Nottet a chanté en duo avec Orlane, sa protégée. Au menu: «Soon We’ll Be Found» de Sia.

4. Jérémie en solo

Les prestations s’enchaînent lors de cette finale. Après Orlane en duo, Jérémie s’est présenté devant les quatre coaches pour interpréter «Eart Song» de Michael Jackson. Particularité: ce sont ses frères et sœurs qui ont assuré les cœurs.

Le débrief de BJ Scott: «C’était magnifique. C’était génial. Tu as chanté comme toi, tu as fait ce que je t’ai demandé. J’ai eu des frissons.»

Plus d’infos à venir.