Them (Amazon), High Fidelity (Disney + ), Billie Eilish (Apple TV), etc.: nos 5 idées streaming du 14 avril

Du racisme pas si ordinaire, les coulisses d’un magazine de mode féminin, Zoé Kravitz et Billie Eilish au travail: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 THEM

Amazon Prime Video Série horrifique de Little Marvin. Avec Deborah Ayorinde, Ashley Thomas et Shahadi Wright Joseph (1 saison, 10 épisodes de 33 à 55 minutes).

Ce que ça raconte

La famille Emory s’installe dans sa nouvelle maison, prête à laisser le passé derrière elle. L’accueil du quartier va cependant s’avérer glacial, les ménagères blanches n’étant pas habituées à compter des noirs parmi leurs voisins.

Ce qu’on en pense

En marchant dans les traces de Get out, Them souffre inévitablement de la comparaison. Mais ça n’empêche pas cette plongée dans l’enfer du racisme des années cinquante d’être sacrément efficace.

La critique complète

2 High Fidelity

Disney + Série de Veronica West & Sarah Kucserka. Avec Zoë Kravitz, Jake Lacy et Da’vine Joy Randolph (1 saison, 10 épisodes de 26 à 34 minutes).

Ce que ça raconte

Pour tourner la page, Rob, trentenaire mélomane accomplie, établit la playlist de ses ruptures.

Ce qu’on en pense

Comédie romantique inspirée du bouquin (et du film) éponyme. La bande originale casse la baraque, entre grosse nostalgie et touches de modernité.

La critique complète

3 Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Apple TV Documentaire musical de R.J. Cutler. Durée: 2 h 20.

Ce que ça raconte

Une plongée dans l’intimité artistique de Billie Eilish. Outre de nombreuses images d’archives filmées par la famille, le réalisateur R. J. Cutler a suivi la chanteuse pendant deux ans.

Ce qu’on en pense

Ne prenez pas ombrage des 2h20 annoncées, c’est un film qui accroche de bout en bout parce qu’il montre autant le travail que les émotions ordinaires d’une vie extraordinaire.

La critique complète

4 The Bold Type

Netflix Série de Sarah Watson. Avec Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy (4 saisons, 46 épisodes de 42 minutes).

Ce que ça raconte

Jane, Kat et Sutton, la petite vingtaine, viennent de débuter leur carrière à la rédaction du magazine féminin Scarlet, à New York. Toutes trois vont nouer une amitié indéfectible et se soutenir entre ambitions professionnelles, amours contrastés et société à apprivoiser.

Ce qu’on en pense

Les nostalgiques de Sex and the City vont trouver avec The Bold Type un substitut tout à fait délicieux. Léger par le ton mais profond sur les thématiques abordées (orientation sexuelle, genre, harcèlement, relations toxiques…), The Bold Type a tout pour vous rendre addict.

La critique complète

5 Cry Wolf

Be à la Demande Série de Maja Jul Larsen. Avec Bjarne Henriksen, Flora Ofelia Hofman Lindahl et Christine Albeck Børge (1 saison, 8 épisodes de 44 à 55 minutes).

Ce que ça raconte

À 14 ans, Holly se dit victime de violences de la part de son beau-père et est placée en famille d’accueil avec son petit frère.

Ce qu’on en pense

En anglais, l’expression «cry wolf» signifie «crier au loup». On se doute que tout n’est pas vrai, mais on sent qu’il y a quelque chose derrière. Une série simple mais efficace.

La critique complète