VIDÉO | Partez en randonnée sans quitter votre salon

«Randognon» est un nouveau jeu de société imaginé par un passionné de rando et qui permet d’échapper au confinement sans bouger de chez soi…

Installé depuis peu à Laplaigne, Benjamin Roucayrol, 33 ans, est en réalité originaire d’un petit village d’Ardèche, Cruas, situé à une quinzaine de km de Montélimar. Ses études à Lille et à Valenciennes, mais aussi la rencontre avec celle qui allait devenir sa femme, l’ont amené à se rapprocher de notre région. Planificateur à la SNCF, il travaille généralement deux jours par semaine à Lyon et, le reste du temps, dans le village brunehautois. Benjamin est aussi le créateur d’un très joli site internet sur lequel il présente ses différentes randos dans l’Hexagone… ÉdA

Son statut d’employé des chemins de fer français lui donne l’occasion de voyager en train à un prix avantageux un peu partout dans l’Hexagone. Crise sanitaire et confinement obligent, il «télétravaille» pour le moment 7 jours sur 7 dans le plat pays. Côté loisirs, Benjamin est passionné de rando, amoureux de la nature, des grands espaces et de la montagne. Des passions qu’il partage sur un superbe site internet qu’il a lui même créé: «les Boucs en train».

Humour et créativité dans les jeux de société

«La création me stimule, me rend heureux et m’ouvre à différents horizons, explique Benjamin. C’est dans les jeux de société que je laisse divaguer ma créativité, et mon sens de l’humour. On pense le jeu, les mécanismes; on imagine le design puis on le dessine. Benjamin Roucayrol et l’un des prototypes du jeu Randognon Com.

À la fin on a un objet que l’on peut contempler, collectionner, et qui peut rassembler, faire rire, divertir. Les jeux ont un côté artistique… C’est donc seul que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure et de croire en mon rêve…. Voulant axer la randonnée encore plus au centre de mes loisirs, et appréciant l’ambiance que dégagent les jeux de société, j’ai décidé de créer le mien. L’idée était d’essayer de retransmettre les sensations de la rando, autour d’une table: penser à la météo, bien s’équiper, choisir le bon itinéraire. Tout en y intégrant un côté un peu fun et un peu vache, l’histoire de rire entre copains…»

En solo dans la version survie et jusqu’à 5 joueurs en mode «normal»

Parti d’une feuille blanche, Benjamin s’est lancé dans le processus de création de «son» jeu, passant du fichier Excell au «DAO» (dessin assisté par ordinateur) pour finalement donner vie à «Randognon».

Le but du jeu est simple: pour gagner, il faut arriver le premier. Pour cela, les joueurs parcourent une carte et jouent à tour de rôle des bonus, malus ou ultras qui influenceront leur vitesse d’avancement, et celle des autres.

Les règles du jeu en vidéo:

Les randonneurs, pardon, les joueurs, ont la possibilité, au fil de la partie, de stocker dans leur sac à dos un tas de choses indispensables à la rando comme une tente, des collations, des raquettes, un coupe-vent…

Deux options possibles pour ce jeu selon le paquet de cartes utilisé: un mode normal pour 2 à 5 joueurs et un mode survie praticable en solo et jusqu’à trois joueurs.

Du producteur aux joueurs; Benjamin a décidé d’auto-éditer son jeu

Testé en mode «prototype» depuis plusieurs mois, le jeu semble séduire tant les adeptes de la rando que les non pratiquants.

Benjamin souhaite passer à la vitesse supérieure en proposant Randognon à la vente mais sans transiter par un intermédiaire.

C’est pourquoi il a opté pour la formule du financement participatif via la plateforme Ulule. Le jeu sera mis en vente sur la plateforme de financement participatif Ulule durant tout le mois de juin… Com.

Durant le mois de juin, le jeu sera en vente sur cette dernière au prix d’une trentaine d’Euros. L’objectif étant d’en écouler un minimum de 500 boîtes, ce qui correspond au seuil de rentabilité.

Pour l’heure, Benjamin a eu un contact avec une société espagnole qui propose de fabriquer le jeu en carton, le créateur ayant décidé de bannir l’utilisation du plastique.

Une version en bois sera également proposée grâce à la complicité d’une graphiste installée à Bléharies.

Une version en bois fabriquée sur la découpeuse de Pauline

Graphiste, Pauline Masquelier s’est installée à son compte dans un autre village brunehautois, Bléharies, il y a une dizaine d’années sous l’enseigne «Billy’s World». En plus de ses créations graphiques, elle a également lancé sa marque de bijoux faits main – «So Billy» -que l’on peut retrouver dans différentes boutiques branchées.

Un travail qu’elle a développé après avoir investi, il y a environ quatre ans, dans l’acquisition d’une découpeuse laser qui permet de travailler notamment le bois et le plexiglas avec finesse et délicatesse.

Enfin, pour être complet, Pauline associe également son nom à «la boutique de M. Pion», un magasin de vente de jeux de société à Bléharies également.

C’est précisément pour réaliser les bonus de son jeu en bois que Benjamin Toucayrol l’a contactée. Le jeune homme a la volonté de travailler autant que faire se peut avec des producteurs locaux. Ou en tout cas les plus locaux possibles car ce n’est pas toujours facile. Pour la fabrication de sa boîte de jeu en carton, par exemple, il s’est tourné vers un fabricant espagnol, évitant ainsi de devoir démarcher en Chine comme c’est souvent le cas pour ce type de production. Pauline Masquelier, de Bléharies, produira le jeu dans sa version bois grâce à sa découpeuse laser…. ÉdA

Pour la version en bois, il a trouvé le savoir-faire à moins de dix Km de chez lui.

Celle-ci sera proposée à la vente sur la même plateforme que la version classique. Elle pourrait intéresser non seulement des joueurs souhaitant acquérir un jeu à la fois durable et prestigieux, mais aussi, pourquoi pas, des collectionneurs de bel objet.