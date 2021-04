Mons: près de 150 personnes hébergées à l’abri de nuit durant le Plan Grand Froid

Le Plan Grand Froid a pris fin le 31 mars dernier. En près de 5 mois, 2 762 nuitées ont été enregistrées à l’abri de nuit.

Déclenché le 6 novembre 2020, le Plan Grand Froid a officiellement pris fin ce 31 mars 2021. Destiné aux personnes en situation de précarité, le Plan Grand Froid permet l’accueil en continu des sans-abris au sein de l’abri de jour (L’Escale) et de l’abri de nuit pendant la période hivernale.

Cette année, les conditions étaient particulières à cause de la crise sanitaire. Afin de garantir un même nombre de lits malgré les mesures de distanciation physique à respecter, l’accueil a été renforcé, les moyens humains et matériels ont été augmentés.

«À l’abri de nuit, par exemple, 6 préfabriqués ont été installés afin de maintenir la capacité d’accueil de 36 places tout en respectant les règles en vigueur actuellement. Des agents ont été engagés, notamment pour garantir le nettoyage et la désinfection des douches et des locaux», indique Marie Meunier, Présidente du CPAS de la Ville de Mons.

Maraudes renforcées

Grâce à ces mesures, 120 hommes et 26 femmes, parfois accompagnés de leurs chiens, ont logé à l’abri de nuit. Les personnes accueillies recevaient chaque soir de la soupe, un repas chaud étant proposé juste avant la fermeture de l’abri de jour. Par ailleurs, pour le réveillon de Noël et de Nouvel An, un menu complet, concocté par le restaurant «Comme à s’barak», a été offert aux usagers. Au total, 2 762 nuitées ont été cumulées.

Au niveau de l’abri de jour «L’Escale», l’ouverture a été élargie à 7 jours sur 7 et les plages horaires ont été étendues. 3 203 accueils ont été comptabilisés, ce qui représente 155 usagers différents, et plus de 2 350 repas ont été servis. Les personnes accueillies avaient la possibilité de se doucher et près de 138 produits d’hygiène, masques, vêtements chauds et couvertures ont été distribués.

Une collaboration avec le Relais Social et Médecins du Monde a été mise en place et 303 consultations en soins de santé qui ont été réalisées. Les maraudes ont également été doublées pour atteindre un total de 129 tournées dont 24 en présence d’une infirmière.

La ligne téléphonique du dispositif de veille était aussi maintenue. 160 appels ont été reçus et les agents ont gardé un contact régulier avec les personnes inscrites dans le listing «personne isolée».

Si le Plan Grand Froid est officiellement terminé, le CPAS a décidé de maintenir une capacité d’accueil supérieure à la capacité habituelle étant donné les grosses variations de température observées ces derniers jours.