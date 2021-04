Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce mardi 13 avril.

1. BELGIQUE

«Notre mobilité a diminué depuis le week-end de Pâques»

Yves Van Laethem a abordé la mobilité des Belges durant les dernières semaines lors de la conférence de presse du Centre de crise. «La bonne nouvelle est que notre mobilité a diminué depuis le week-end de Pâques», a affirmé le porte-parole interfédéral. «Et on espère que ceci pourra être maintenu pour les semaines qui viennent. Nous savons tous que la mobilité est reliée au taux d’infections. Plus nous nous déplaçons, plus nous rencontrons des gens, plus le virus peut établir des chaînes de transmission.» + LIRE L’ARTICLE

Près d’1 Belge sur 3 éprouve un sentiment de solitude important; le respect des mesures a diminué

Tunatura - stock.adobe.com

Près d’un tiers (29%) de la population adulte connait un sentiment de solitude important dû aux mesures anticoronavirus, ressort-il des résultats de la sixième enquête de santé Covid-19 de Sciensano, publiée mardi. Plus de 60% des répondants déclarent être insatisfaits de leurs contacts sociaux actuels. + LIRE L’ARTICLE

8 séances gratuites de soins psychologiques pour les indépendants

Le gouvernement fédéral a décidé de rembourser intégralement huit séances de soins psychologiques pour les indépendants en souffrance en raison de la crise, a annoncé ce mardi le ministre des Indépendants David Clarinval, qui porte ce dossier avec son collègue de la Santé Frank Vandenbroucke. + LIRE L’ARTICLE

Adapter la stratégie pour vivre malgré le virus?

Faire muter la stratégie «zéro Covid» en une stratégie «Covid safe»: c’est l’idée développée hier dans une carte blanche cosignée par trois experts. Pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de Nathan Clumeck, professeur en maladies infectieuses, Marius Gilbert, épidémiologiste et ancien membre des groupes d’experts qui a conseillé le gouvernement fédéral, et Leila Belkhir, infectiologue qui conseille la commission d’enquête covid à la Chambre. + LIRE L’ARTICLE

Enquête sur des menaces d’un propriétaire de dancing visant Marc Van Ranst

BELGA Le virologue Marc Van Ranst (KULeuven) a à nouveau fait état sur Twitter ce lundi de menaces formulées à son encontre. Van Ranst demande à la zone de police de Maasland (Dilsen-Stokkem et Maaseik en province de Limbourg) d’enquêter sur ces propos à son égard, formulés en l’occurrence par le propriétaire d’un dancing de la région. + LIRE L’ARTICLE

Le cap des trois millions de vaccins délivrés franchi cette semaine

Un peu moins de trois millions de vaccins ont déjà été livrés en Belgique, selon une mise à jour hebdomadaire des chiffres de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) publiée mardi. + LIRE L’ARTICLE

Les appels des «traceurs de contacts» ne sont pas enregistrés

Les appels effectués par les «traceurs de contacts» travaillant pour l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) «ne sont pas enregistrés», assure mardi cette dernière en réaction aux déclarations effectuées lundi par the Ministry of Privacy, une association belge militant pour la protection de la vie privée. + LIRE L’ARTICLE

Le secteur horeca s’unit pour réclamer sa réouverture

Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, les principaux acteurs du secteur horeca s’unissent dans une campagne nationale afin de réclamer la reprise de leurs activités, annoncent-ils mardi. + LIRE L’ARTICLE

Le congé de vaccination également pour les appelés de dernière minute

Des citoyens qui sont appelés à se faire vacciner après s’être inscrits sur la liste de réserve Qvax ont bien le droit de faire appel au petit «congé de vaccination», payé, mis en place pour les employés sous contrat de travail. + LIRE L’ARTICLE

Le report des livraisons de vaccins Johnson & Johnson n’aura «pas d’impact à court terme»

Le report des livraisons du vaccin anti-Covid de la firme pharmaceutique américaine Johnson & Johnson «n’affectera pas la campagne de vaccination belge à court terme», a assuré mardi la porte-parole de la taskforce vaccination, Gudrun Briat. + LIRE L’ARTICLE

La Flandre veut un retour à une occupation à 20% des campus à partir de lundi

BELGA Le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts et les acteurs du supérieur se sont accordés sur une proposition commune concernant la rentrée du 19 avril dans le nord du pays, communique le ministre N-VA mardi en fin d’après-midi. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Coronavirus: les nouveaux cas toujours en baisse en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas continue de baisser en Brabant wallon. Ce n’est plus le cas des hospitalisations. 39 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. + LIRE L’ARTICLE

Réouverture de l’horeca à Liège: «La police est fatiguée», pas assez de policiers pour faire respecter les règles

La province de Liège, par la voix de son gouverneur, a fait savoir qu’elle ne s’opposera pas à la réouverture des terrasses le 1er mai prochain peu importe l’annonce du Comité de concertation qui aura lieu mercredi. La décision a été prise en concertation avec un certain nombre de bourgmestres de la province, dont les plus influents, comme ceux de Liège et de Seraing. + LIRE L’ARTICLE

3. MONDE

La production de vaccins au Sénégal aura un accent wallon

Univercells a signé deux déclarations d’intention avec des centres de recherche et de production de médicaments au Sénégal pour y produire des vaccins pour la région, notamment contre le Covid-19. Le Sénégal est l’un des pays prioritaires de coopération de la Wallonie. + LIRE L’ARTICLE

Passeport sanitaire européen: la Commission européenne vise une entrée en vigueur fin juin

Didier Reynders a indiqué que la Commission européenne vise une entrée en vigueur à la fin du mois de juin du certificat sanitaire destiné à faciliter la libre circulation dans l’UE dans la perspective des congés d’été. + LIRE L’ARTICLE

L’Allemagne approuve un durcissement de la loi anti-Covid, incluant des couvre-feux

en Allemagne, on a approuvé un durcissement de la loi sur la protection contre les infections, permettant dorénavant d’imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire pour mieux combattre la pandémie. + LIRE L’ARTICLE

Caillots sanguins: Washington préconise «une pause» dans l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé ce mardi «une pause» dans l’utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, afin d’enquêter sur l’apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux Etats-Unis. + LIRE L’ARTICLE

Stations de ski: la saison 2019-2020 a été la «pire» depuis 20 ans

AFP La saison 2019-2020 a été la «pire» depuis une vingtaine d’années pour l’industrie du tourisme de ski dans le monde en raison de la pandémie, estime un rapport publié ce mardi, qui projette une saison 2020-2021 plus mauvaise encore. + LIRE L’ARTICLE

4. SPORT

Real Madrid: Sergio Ramos positif au Covid-19

Sergio Ramos, actuellement blessé et déjà forfait pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, a en outre été testé positif au Covid-19. + LIRE L’ARTICLE

Les sportifs néerlandais prioritaires pour recevoir un vaccin contre le coronavirus

Les sportifs néerlandais ont été placés parmi les groupes prioritaires pour recevoir un vaccin contre le coronavirus dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août, selon des sources du ministère de la santé aux Pays-Bas, ayant confirmé l’information au journal néerlandais de Telegraaf mardi. + LIRE L’ARTICLE

Masters 1000 de Monte-Carlo: Daniil Medvedev, 2e mondial, testé positif au coronavirus

AFP Le prestigieux tournoi de Monte-Carlo se jouera sans le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, contraint à l’abandon en raison d’un test positif au Covid-19. + LIRE L’ARTICLE

La DH Famenne Ardenne Classic annulée

Tout comme en 2020, la DH Famenne Ardenne Classic n’aura pas lieu cette année. La décision est tombée cet après-midi. + LIRE L’ARTICLE

Le XTerra Belgique reporté en juillet à Namur

Le XTERRA Belgique, un cross triathlon international qui devait se tenir le 12 juin à Namur, a été reporté de quelques semaines, au 10 juillet, à cause des restrictions sanitaires actuelles, ont annoncé les organisateurs mardi via un communiqué de presse. + LIRE L’ARTICLE