Incendie et fort dégagement de fumée rue de Woeringen à Bruxelles: 3 personnes sauvées

3 personnes ont été sauvées des flammes et de la fumée rue de Woeringen à Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont extrait 3 personnes d’un incendie ce 13 avril à l’aube, dans une maison de 4 étages rue de Woeringen à Bruxelles.

Arrivés sur place suite à un appel au 112 vers 6h10, les pompiers ont constaté un fort dégagement dans le hall d’entrée et la cage d’escalier. «Un habitant du 2e étage et un autre du 4e sont évacués par nos autoéchelles», rapporte Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles. «La présence d’une 3e personne est signalée». Elle sera retrouvée au 2e étage, semi-consciente et fortement intoxiquée par la fumée. «Elle est immédiatement évacuée via la cage d’escalier et prise en charge par l’équipe médicale sur place».

Les deux occupants du 2e sont transportés vers l’hôpital, dont un vers l’Hôpital Militaire. Leur pronostic vital n’est pas engagé. L’habitant du 4e sera relogé.

L’incendie «est vite maîtrisé». C’est un matelas synthétique qui était à la source du fort dégagement de fumée dans le hall d’entrée. Le SIAMU rappelle à ce titre qu’il convient de ne rien entreposer dans les halls, paliers, escaliers, couloirs, «où les objets peuvent ralentir la progression des pompiers et compliquer les évacuations».

L’origine de l’incendie reste à déterminer. La maison est momentanément inhabitable. Les pompiers ont quitté les lieux vers 7h30.