Tour de Turquie | Mark Cavendish ému par sa 2e victoire de suite: «Jakobsen peut en gagner une»

Cyclisme: vainqueur la veille, Mark Cavendish a remis ça au Tour de Turquie en s’adjugeant la 3e étape à Alanya.

Victorieux la veille pour sa première victoire un peu plus de trois ans après son dernier succès, Mark Cavendish a remis cela mardi en s’adjugeant la 3e étape du Tour de Turquie (2.Pro) à Alanya.

Le Britannique de la formation Deceuninck-Quick Step s’est montré encore plus à l’aise que lundi devançant, une fois encore, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

«C’était un sprint assez difficile parce qu’un peu en montée», a commenté Mark Cavendish à l’interview d’après-course. «Et la route n’était pas facile avec de la brique, quelques pierres et des pavés. Le sprint n’était pas évident à construire, mais l’équipe a su rester patiente et a fait de nouveau un job fantastique, vraiment incroyable avec Fabio Jakobsen qui a vraiment été présent pour le sprint pour la première fois. Je suis vraiment très fier de lui et du travail aussi d’Archbold», a confessé encore le Britannique aussi ému que la veille.

«La victoire d’hier m’a donné encore plus de confiance, je suis toujours sur le retour, mais cela me conforte dans ce que je peux faire», a ajouté Cavendish qui ajoute une 148e victoire à son palmarès et qui conserve le maillot de leader au classement général. Mais pour Deceuninck-Quick Step, ce sont les victoires au sprint qui comptent. «Et je suis sûr que Fabio Jakobsen peut participer aux sprints et s’il le fait, il peut en gagner une», a assuré encore Cavendish.

Le Néerlandais a repris la compétition sur ce Tour de Turquie, huit mois après son accident à l’arrivée d’une étape du Tour de Pologne.