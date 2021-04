J-100 avant les JO: où en sont les stars attendues?

De Simone Biles à Roger Federer, d’Armand Duplantis à Sun Yang, où en sont les stars annoncées des Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), à cent jours de la cérémonie d’ouverture?

Simone Biles

L’histoire personnelle et les prises de position de la gymnaste après l’affaire Nassar (l’ancien médecin de l’équipe américaine condamné à de lourdes peines de prison pour avoir sexuellement abusé de centaines de sportives, dont Simone Biles), la font rayonner largement au-delà des frontières de son sport.

+ RELIRE | Simone Biles: la gymnaste affole les compteurs et les records

D’ici aux JO, la quadruple championne olympique 2016 prévoit trois sorties en mai et juin, toutes sur le sol américain.

Devenue en 2019 la gymnaste la plus médaillée de l’histoire en championnat du monde (hommes et femmes confondus), avec 25 récompenses, dont 19 en or, elle s’attaquera à un autre record à Tokyo: celui du plus grand nombre de sacres olympiques en gymnastique (9), établi par la Soviétique Larissa Latynina dans les années 1950-60. Six seront en jeu.

Et si, à 24 ans, Biles n’y tirait finalement pas sa révérence? «Cécile et Laurent (Landi, ses entraîneurs depuis 2017, ndlr) sont Français, alors ils m’ont en quelque sorte fait du chantage affectif pour que je revienne comme spécialiste» en 2024 à Paris, a évoqué la Texane la semaine dernière.

Tom Weller/dpa

Teddy Riner

Son obsession: devenir le premier poids lourd triple champion olympique de l’histoire, au pays du judo, dans le «temple» du Nippon Budokan.

AFP Le judoka français a accumulé plus de couronnes mondiales que personne depuis 2007: dix. Huit en +100 kg, deux en toutes catégories. Mais il s’est fait rare tout au long de l’olympiade et sa vertigineuse invincibilité de plus de neuf ans a pris fin en février 2020 au bout de 154 combats.

Riner, tout juste 32 ans, a remis les pendules à l’heure en s’imposant de manière probante pour son retour en compétition internationale près d’un an plus tard, en janvier au Masters de Doha.

+ LIRE AUSSI | Masters de judo: Teddy Riner renoue avec la victoire

Pas tout à fait de quoi s’assurer un tableau plus favorable à Tokyo. On ne devrait pas revoir le double champion olympique en titre en tournoi avant les JO, selon l’encadrement fédéral français.

Armand Duplantis

A 21 ans, le détenteur du record du monde du saut à la perche (6,18 m) sera le grandissime favori, avec en embuscade l’inusable Français Renaud Lavillenie (34 ans) et la colonie américaine (Kendricks, Lightfoot, Nilsen). Le prodige suédois a débuté l’année sur des bases élevées. Il a survolé la saison en salle avec quatre meetings à plus de six mètres et la meilleure performance mondiale (6,10 m).

Il en a également profité pour gonfler son palmarès avec un titre de champion d’Europe en salle.

Roger Federer

Il reste un dernier titre derrière lequel court le champion suisse, qui fêtera ses quarante ans le 8 août, jour de la cérémonie de clôture: l’or olympique en simple. AFP

La première condition pour y croire: avoir suffisamment récupéré de sa double opération au genou droit subie début 2020. Federer a fait son retour sur le circuit après treize mois d’absence début mars, à Doha. Bilan: une victoire et une défaite. Lui s’est fixé pour horizon d’«arriver à Wimbledon à 100%».

+ LIRE AUSSI | ATP Rome: Roger Federer fait l’impasse sur Rome

Sun Yang

Icône dans son pays, le nageur chinois avance en eaux troubles. Suspendu huit ans par le Tribunal arbitral du sport(TAS) en février 2020 pour avoir détruit à coups de marteau un échantillon sanguin au cours d’un contrôle antidopage à son domicile en septembre 2018, après une première sanction en 2014, il a obtenu l’annulation de la décision par la justice civile suisse en décembre dernier. En cause: la partialité d’un des arbitres.

+ LIRE AUSSI | Dopage: la justice suisse «annule» la suspension du nageur chinois Sun Yang

Alors le triple champion olympique plongera-t-il ou non dans le bassin tokyoïte? Son sort dépend désormais d’une nouvelle audience devant le TAS programmée du 24 au 28 mai. A deux mois de l’ouverture des JO.

Sa présence aux Mondiaux-2019, où il avait été titré sur 200 m et 400 m, avait fait des vagues. Médaillés à ses côtés, l’Australien Mack Horton avait refusé de monter sur le podium, et le Britannique Duncan Scott, de lui serrer la main.

Sun Yang BELGAIMAGE

Caeleb Dressel

Il semble s’inscrire dans le sillage de Michael Phelps. A 24 ans, le sprinter américain, «seulement» titré en relais en 2016 (4x100 m et 4x100 m 4 nages), est encore très loin des 23 médailles d’or olympiques, record de Phelps. Mais au rythme de ses razzias aux Mondiaux-2017 - sept sacres - et 2019 - huit médailles, dont six en or - le Floridien a les moyens de se mesurer à la légende. D’autant que, testées la semaine dernière en meeting, les finales matinales - comme ce sera le cas à Tokyo - ne lui ont pas paru «si différentes ou si bizarres mentalement et physiquement» qu’il l’avait imaginé.

+ LIRE AUSSI | International Swimming League 2019: record du monde pour Caeleb Dressel

BELGA

Mo Farah

L’athlète britannique, passé aux courses sur route après 2017, s’est lancé un dernier défi sur piste, à 38 ans. Après ses deux doublés 5000 m-10.000 m en 2012 et 2016, il rêve de conquérir à Tokyo un cinquième titre olympique, sur 10.000 m. Mais avec la concurrence du nouveau patron du demi-fond mondial, l’Ougandais Joshua Cheptegei, la partie est loin d’être gagnée. BELGA

Pour sa seule apparition dans un stade depuis l’annonce de son retour sur piste, en septembre 2020 à Bruxelles, le coureur d’origine somalienne a marqué les esprits en battant le record du monde de l’heure (21,330 km). Après avoir participé à une émission de télé-réalité fin 2020, il a remporté le semi-marathon de Djibouti (1h03:07.) pour sa rentrée début mars.

+ LIRE AUSSI | Hassan, Farah et Abdi bien à l’heure

Katie Ledecky

Son défi: rafler cinq médailles d’or, du 200 m au 1500 m - distance pour la première fois au programme olympique -, en passant par le 4 x 200 m.

Deux finales, celles du 200 m et du 1500 m, auront lieu le même jour, mais pas de quoi affoler la placide nageuse américaine. «C’est un peu un défi, mais c’est un défi pour lequel je m’entraîne», pose-t-elle. AFP

Avec la pandémie, «je n’ai pas vu ma famille depuis plus d’un an. Pas une seule personne», raconte Ledecky (24 ans), originaire de la côte Est et installée à Stanford, en Californie. «Ca me manque. Je veux que ce temps passé à travailler en vaille le coup.»

La quintuple championne olympique, sous les 4 min sur 400 m et les 1 min 54 sec 5/10 sur 200 m la semaine dernière, fait déjà fort.

Kohei Uchimura

Champion du monde du concours général six fois de suite entre 2009 et 2015 - du jamais vu - et double champion olympique en titre - inédit depuis plus de quarante ans -, le Japonais a dominé la gymnastique comme personne pendant ces huit années.

Mais, à 32 ans et au bout d’une olympiade minée par les blessures, ses épaules douloureuses le contraignent à concentrer ses efforts sur un seul agrès, la barre fixe.

Lui reste toutefois à faire le nécessaire aux sélections nippones du 15 au 18 avril pour vivre ses quatrièmes JO, et rêver encore à une huitième médaille olympique. Son titre de champion du Japon obtenu en décembre dernier a constitué un pas «important» à ses yeux.

- BELGA

Noah Lyles

Dans un sprint orphelin de la légende jamaïcaine Usain Bolt et privé de son compatriote Christian Coleman (banni deux ans pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage), Noah Lyles, 23 ans, tentera de devenir le premier Américain à réussir le doublé 100-200 m depuis Carl Lewis en 1984.

Cette dernière année a été éprouvante pour le charismatique sprinteur, qui a révélé en août qu’il était traité pour une dépression qui, selon lui, avait empiré avec le confinement et le tumulte des manifestations Black Lives Matter. Son entraînement a été perturbé en début de pandémie, avec la fermeture des infrastructures.

Lyles, qui est asthmatique, prévoit de s’entraîner principalement aux États-Unis dans la dernière ligne droite vers Tokyo.