Bastien et Benjamin : 2 ados wallons à la conquête des robots; Frank De Winne cherche ses successeurs pour partir dans l’espace; «The Voice Belgique a bouleversé nos vies»: les 4 candidats se livrent avant la finale de ce mardi soir… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 13 avril.

1. VIDÉO & PHOTOS | Robotix’s Belgique: le Labo 404 (Orp-Jauche et Hannut) affrontera les meilleures équipes de robotique

Face à la baisse du mercure, il ne manque plus qu’un canon à chaleur dans le garage qui leur sert d’atelier pour que Bastien Franck (16 ans, Orp-Jauche) et Benjamin Leyen (15 ans, Hannut) soient dans les meilleures conditions. Les deux élèves de 5 et 4 secondaire au collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut (province de Liège) préparent assidûment le concours Robotix’s Belgique, dans le cadre du programme européen Eurobot, qui aura lieu le 24 et 25 avril au PASS de Frameries.

Qualifiés pour le concours Robotix’s, ils ont rapidement montré quelques aptitudes en robotique.

2. VIDÉO | Un troisième astronaute belge dans l’espace? «Certains ne croyaient pas en moi, pourtant j’ai volé deux fois dans l’espace»

Frank De Winne est le dernier Belge à avoir volé dans l’espace. Douze ans après son dernier vol, à 59 ans, celui qui fut le premier astronaute européen à commander la station spatiale internationale (ISS) ne rêve plus de décoller, mais travaille toujours pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et tente désormais de susciter de nouvelles vocations et pourquoi pas recruter son successeur belge. EdA Mathieu Golinvaux

3. Province de Namur: où donc leur apprendre à nager?

Les cours particuliers de natation ont du plomb dans l’aile. La demande existe mais l’accès aux piscines est plutôt compliqué.

4. ÉDITO | Inaudible

Un Comité de concertation s’annonce et c’est la cacophonie assurée. C’est devenu une mauvaise habitude.

5. Les restaurateurs liégeois en ont ras le bol: «On rouvre le 1er mai, la situation ne peut plus durer»

- Ils rouvriront leur établissement le 1er mai en prenant leurs responsabilités. Les restaurateurs et cafetiers ne voient pas le bout du tunnel.

6. Mya Bay, les bijoux d’une Clermontoise

Si l’expression «success story» est parfois galvaudée, elle résume ici parfaitement l’histoire de la marque Mya Bay. Disponible dans 500 boutiques et présente dans 20 pays, la marque de bijoux Mya Bay a été créée par Sophie Johnen, originaire de Thimister-Clermont.

7. INTERVIEW | «The Voice Belgique a bouleversé nos vies»: les 4 candidats se livrent avant la finale de ce mardi soir

À la veille de la finale de The Voice Belgique, nous avons rencontré les quatre derniers candidats.

8. BD| Le cauchemar américain de Benoi(r)

- En souvenir du bon vieux temps, Benoi Lacroix sort «La soupe au sang et autres scènes mortelles du quotidien». BD qui tache les mains.

9. SÉLECTION TÉLÉ – DOCUMENTAIRE | Un faux de Vinci à 450 millions?

Le prince saoudien MBS s’est-il fourvoyé en achetant un tableau présenté comme un de Vinci et expertisé depuis comme étant de son atelier?

10. Le padel: petites raquettes et grandes ambitions

Le padel propose son premier Open de niveau international en Belgique cette semaine à Liège. Coup d’œil sur ce sport en plein essor.

