Le Centre de crise a fait un point sur notre mobilité. La bonne nouvelle est que l’on se déplace moins maintenant qu’au début du mois.

Yves Van Laethem a abordé la mobilité des Belges durant les dernières semaines lors de la conférence de presse du Centre de crise. «La bonne nouvelle est que notre mobilité a diminué depuis le week-end de Pâques», a affirmé le porte-parole interfédéral. «Et on espère que ceci pourra être maintenu pour les semaines qui viennent. Nous savons tous que la mobilité est reliée au taux d’infections. Plus nous nous déplaçons, plus nous rencontrons des gens, plus le virus peut établir des chaînes de transmission.»

«En automne et en hiver, nous sommes restés chez nous plus ou moins au même niveau. Juste avant les vacances de carnaval, on s’est plus déplacé. Une augmentation qui va de paire avec la réouverture d’un certain nombre de structures comme les coiffeurs.»

Concernant les déplacements au travail, 25% de personnes au moins se déplaçaient pour la période précédant les congés de carnaval. Seulement 20% de moins pour la période entre ces congés et les vacances de Pâques.

